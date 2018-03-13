برخی پیام رسانها درمدیریت ما نیست/باید برای حفظ قدرت دفاعی بکوشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران امروز(سه شنبه) در اجلاس چهارم دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توطئه های دشمنان علیه جمهوری اسلامی گفت:‌ سال ۹۶، سال شکست داعش و تکفیری های مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی در عراق و سوریه بود که بزرگ ترین پیروزی جبهه مقاومت اسلامی در منطقه محسوب می شود.

وی افزود: سال ۹۶ سال غلبه قدرت مقاومت در منطقه بود که نمونه بارز این ادعا، ساقط کردن هواپیمای F۱۶ رژیم صهیونیستی توسط ارتش سوریه بود که در نوع خود سابقه نداشته است که در پرتوی پیروزی های مقاومت در منطقه است که این شکست بسیار بزرگی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی بود.

سردار جعفری با اشاره به اغتشاشات دی ماه به تشریح برخی زمینه های بروز این اغتشاشات پرداخت و گفت: بهره برداری دشمنان از فضای مجازی در بروز این ناهنجاری ها بسیار موثر بود. اگرچه با تدابیر اتخاذ شده و حضور به موقع مردم، توطئه دشمنان در این غائله هم خنثی شد.

وی افزود: حرکت در مسیر انقلاب اسلامی که حضرت امام (ره) پایه گذاری کردند و مقام معظم رهبری آن را با صلابت ادامه می دهند، مویت راهبردی انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه با اشاره به فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی گفت: تمامی چالش های و تهدیدات خارجی علیه انقلاب اسلامی به فرصت های بی نظیر برای انقلاب اسلامی مبدل شده است و این امر از برکات انقلاب ماست.

سردار جعفری تاکید کرد: همانطور که در کشور عراق شاهد هستیم، با ظهور داعش نیروهای «حشدالشعبی» که نوعی الگوگیری از بسیج مردمی جمهوری اسلامی در طول دوران دفاع مقدس است شکل گرفتند و این یعنی تبدیل کرد یک تهدید به فرصت در کشور سوریه هم شاهد این رخداد بودیم که نیروهای مردمی با سازماندهی علیه داعش به پا خواستند.

وی اضافه کرد: بنابراین در عراق و سوریه این نیروی مردمی بود که تهدید و توطئه دشمنان و معارضین را به فرصت تبدیل کرد.

سردار جعفری اظهار داشت: امروز پشت اسرائیل از وجود و تشکیل همین تشکل های مردمی در عراق، سوریه، فلسطین و یمن و لبنان به لرزه در آمده است؛ در یک کلام می توان گفت ما به یک دستور الهی و قرآنی و یک اصل اساسی انقلاب اسلامی یعنی اصل ظلم ستیزی و قیام علیه مستکبران عمل کردیم که با نصرت ها و امدادهای غیبی الهی همراه بوده است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به سخنان امام(ره) مبنی بر حمایت از مستضعفان و قیام علیه مستکبران گفت: امروز پس از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی شاهدیم وعده ها و فرمایشات حضرت امام در حال تحقق است و می بینیم دشمنان اسلام و انقلاب چگونه به خاک مذلت نشسته و یکی پس از دیگری می نشیند و این مساله با تکیه بر اصول انقلاب و پیروی از ولایت در حال وقوع است.

سردار جعفری در ادامه با اشاره به قدرت دفاعی بازدارنده جمهوری اسلامی تأکید کرد: قدرت دفاعی بی نظیر بازدارنده نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی دیگر از عوامل غلبه جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی است که باید با همه توان نسبت به حفظ و ارتقای این توانمندی بکوشیم.

وی از برخی چالش های جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفت و افزود: ما باید برای مقابله با چالش ها در عرصه های بین المللی از دستاوردهای دفاعی و موشکی خود دفاع کرده و دستگاه دیپلماسی از طریق این قدرت بازدارنده، بهره برداری لازم را انجام دهد و با قدرت در عرصه های بین الملل حضور پیدا کند.

فرمانده سپاه سپس با اشاره به اغتشاشات دی ماه ۹۶ از برخی سوء مدیریت ها به ویژه در عرصه فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: در همه کشورها به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کنترل های لازم را اتخاذ می کنند و نمی گذارند این فضا در اختیار دیگران و بیگانگان باشد اما ما در داخل با این چالش مواجهیم که فضای مجازی و برخی شبکه های پیام رسان مورد استفاده مردم در مدیریت ما نیست و این، چالش و نقطه ضعفی است که اگر تدبیر نشود، می تواند مجدداً بستر برخی تحرکات را ایجاد کند.

سردار جعفری نیروی انسانی جوان، انقلابی و متعهد و همچنین ذخائر و مواهب طبیعی جمهوری اسلامی را از فرصت های انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: اگر تفکر مدیریتی ناب انقلابی و اسلامی به عرصه اجرا راه یابد، می توان با تکیه بر نیروی انسانی مستعد و دارایی های خدادادی کشورمان، بر مشکلات غلبه پیدا کنیم.