به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار با حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولیفقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اولویتبندی کارهای اجرایی در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: هر چند ضرورت برخی از امور به خوبی قابل احساس است اما باید اولویت را به کارهای مهم و اساسی اختصاص دهیم که رهبر انقلاب اسلامی نسبت به اجرایی کردن آنها تاکید دارند.
تولیت آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) اضافه کرد: همایشهایی که نتیجه آنها پیگیری مطالبات رهبری نباشد رنگ باخته و کاربرد لازم را ندارد به همین علت باید نظارت لازم و کافی بر همایشها دنبال شود تا بتوانیم به نتایج موردنظر برسیم.
وی از سپاه بهعنوان پیشانی اقتدار نظام اسلامی نام برد و گفت: در استان قم نسبت به فعالیتهای مختلف سپاه و بسیج از جمله شجره طیبه صالحین نگاهی ویژه داشته و در راستای اجرای مطلوب این برنامهها پیشگام هستیم و نشست مربیان صالحین استان قم هر هفته در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها برگزار میشود.
آیتالله سعیدی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی به شخصیتهایی از جمله سردار قاسم سلیمانی، فرماندهان و روحانیون سپاه دل بستهاند، عنوان کرد: در رفتار و گفتار ایشان نکات آموزنده بسیاری وجود دارد که باید بتوانیم این نکات را شناسایی و از آنها استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از تجربیات و پیشنهادات روحانیون در سطوح مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، مطرح کرد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت روحانیون بتوانیم به تحقق منویات موردنظر رهبری برسیم.
نظر شما