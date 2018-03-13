۲۸۷ واحد تولیدی خراسان جنوبی در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای موفق طرح رونق تولید در سال ۹۶ خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای امسال ۲۸۷ واحد تولیدی در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که پس از بررسی اولیه ۲۱۴ درخواست مورد تایید قرار گرفته و به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی افزود: در بررسی اولیه تعدادی به دلیل واجد الشرایط نبودن از جمله توجیه نداشتن وخروج محصول از چرخه تولید و نداشتن بازار فروش وتعدادی هم در مراحل بعدی به دلیل دریافت تسهیلات در سال قبل، نداشتن وثایق لازم و عدم توجیه سود تسهیلات و یا تمایل استفاده از سایر منابع نظیر طرح کارا و همچنین عدم رفع برخی موانع مربوطه و عدم تعیین تکلیف چک برگشتی و بدهی مالیاتی و تقسیط سایر بدهی ها از ادامه کار منصرف شده یا پیگیر نشده اند و تعدادی هم نیز در مسیر بررسی وپرداخت بانک است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: پس از تکمیل مدارک متقاضیان در بانک در این راستا تاکنون در مجموع برای ۷۳ واحد مبلغ ۱۴۵ میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

شهرکی ادامه داد: برای ۵۶۳ واحد به مبلغ ۹۰۸ میلیارد و ۸۹۷ میلیون ریال به صورت مستقیم توسط بانک‌ها پرداخت شد که استان ب راساس میزان پرداخت رتبه ۲۳ و بر اساس نسبت پرداخت رونق به مصوب کارگروه رتبه ۱۲ کشور را دارد.

وی با تاکید بر رفع موانع واحدهای تولیدی استان گفت: در قالب مصوبات جلسات کارگروه ملی و استانی تسهیل و رفع موانع تولید تعداد ۱۱ جلسه کارگروه ملی و ۱۱۱ جلسه کارگروه استانی و کمیته کارشناسی تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات بیمه، مالیات و چک های برگشتی واحدهای صنعتی رفع شد.