برخورد جدی با فروش طیور زنده در شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودی بعد از سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه بردخون اظهار داشت: به منظور جلوگیری از انتقال و گسترش بیماری های فوق حاد طیور با فروشندگان طیور زنده در شهرستان دیر برخورد می‌شود.

وی افزود: کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان اقدام به گشت‌زنی‌های متعدد می‌کنند و اگر فروشندگان طیور زنده را مشاهده کنند با آنان طبق قانون برخورد می شود.

محمودی با بیان اینکه سلامتی مردم بسیار مهم است، اضافه کرد: بیماری آنفلوانزا در طیور به دلیل اینکه می تواند تغییر جهش پیدا کند برای جمعیت انسانی نیز خطرناک است.

رئیس دامپزشکی شهرستان دیر ابراز داشت: در حال حاضر بیماری مشترک بین انسان و دام در شهرستان دیر بروز و شیوع ندارد و همه بیماری ها در کنترل است که نشان می دهد شهرستان دیر از این نظر در شرایط خوبی قرار دارد.

محمودی در پایان با اشاره به اینکه نظارت مستمر شبکه دامپزشکی شهرستان و آموزش دامداران در اکثر روستاهای تابعه شهرستان صورت گرفته، ادامه داد: مردم ساکن در شهرها و روستاهای شهرستان در صورت مشاهده فروشندگان طیور زنده مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

امام جمعه بردخون نیز با تقدیر از تلاش های دامپزشکی شهرستان بر تلاش در راستای حفظ سلامتی مردم تأکید کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم به مردم خدمت صادقانه کنیم و دراین زمینه همه توان خود را به کار گیریم.

حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی افزود: اطلاع رسانی درباره بیماری ها بویژه بیماری های مشترک بین انسان و دام ضروری است که امیدواریم ادارات مرتبط تلاش و فعالیت کنند.