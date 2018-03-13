۵۰ زنجانی راهی بیمارستان شدند/ مرگ یک زن بر اثر صدای انفجار ترقه

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۲۲ امشب ۵۰ نفر در استان زنجان بر اثر حوادث چهارشنبه سوری راهی بیمارستان‌ها شدند و طبق اعلام بیمارستان‌ها بیشترین نوع آسیب‌دیدگی‌ها، آسیب دیدن چشم‌ها و سوختگی‌های سطحی بوده است.

وی اظهار کرد: همچنین بر اثر ترس ناشی از صدای انفجار ترقه یک زن ۵۰ ساله که دارای بیماری قلبی بود، دچار حمله قلبی شده و فوت کرد.

همچنین مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان از وقوع پنج فقره آتش‌سوزی در زنجان خبر داد و گفت: سه مورد از موارد رخ داده مربوط به حادثه آتش‌سوزی منزل بوده است و هر سه این حریق‌های رخ داده اطفا و مهار شده است.

محمد مرادی با بیان اینکه در اثر این حوادث دو نفر مصدوم شدند، افزود: امروز دو مغازه نیز دچار آتش‌سوزی شده است که آتش‌سوزی در یکی از مغازه‌ها منجر به مصدومیت دو نفر شد و مصدومان به بیمارستان منتقل شده‌اند.