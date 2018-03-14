«تبدیل شدن به نیچه» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فیلسوف کیست؟ تبدیل شدن به نیچه» اثر لورنس لامپرت منتشر شد. نمایه اندیشه فردریش نیچه مدتهای طولانی مشکلی برای مطالعهی فلسفهاش ایجاد کرده بود. نیچه جوان –که یک کلاسیک گرا و طرفدار تندرو نوسازی فرهنگی واگنر بود— چگونه تبدیل به فلسفهای از اراده قدرت و بازگشت ابدی شد؟
لارنس لامپرت با این کتاب به این سؤال پاسخ میدهد. او چنین کاری را از طریق روش مخصوص به خودش از مطالعه دقیق کلمات کلیدی سفر نیچه در فلسفه انجام میدهد: تولد تراژدی، شوپنهاور به مثابه آموزنده، ریچارد واگنر در بایروث، انسانها هم همگی انسان هستند و...
لامپرت با تکیه نسبی بر این که خود نیچه چگونه این کتابها را در راهنماهای خودنگاری بسیارش در روند فکری خودش معرفی کرده است، هر متن از نوشتههای نیچه را بهعنوان یک کلیت قرار میدهد و نگاه میکند که آنها بهتنهایی چگونه به سؤال مربوط به اینکه یک فیلسوف چیست یا کیست، پاسخ میدهند. ناگزیر نتیجهگیریهای او کتابهای کاری[۱] هستند که نیچه در آنها برای اولین بار پیشرفتهایش را ثبت کرده است، مخصوصاً کتاب کاری ۱۸۸۱ که نشان میدهد او بهتدریج در حال کسب دیدگاههایی به دو مبنای اندیشه بالغ خود است. نتیجه امر، کاملترین تصویری است که ما تابهحال از پیشرفت این فیلسوف داشتهایم، چیزی که به ما یک نیچه پرومیتوسی[۲] میدهد که حتی هنگامیکه اندیشهاش را برای ایجاد دنیاهای جدید توسعه میدهد، باز هم دانش کسب میکند.
این کتاب در ۳۵۲ صفحه توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.
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