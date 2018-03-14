۳۵۰ میلیون یورو و حذف از لیگ قهرمانان در مرحله یک هشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سویا در اولدترافورد شبی فوق‎العاده داشت و موفق شد با دو گل از وسام بن‎یدر میزبان را شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود. حتی گل روملو لوکاکو هم نتوانست مانع حذف تیمش شود.

در این بازی می‎توان گفت تیم اسپانیایی به بازی سلطه داشت. منچستریونایتد بعد از قهرمانی در یورولیگ توانسته بود بلیت راهیابی به لیگ قهرمانان را کسب کند و این در حالی است که در دو فصل گذشته ۳۵۰ میلیون یورو برای خرید بازیکن صرف کرده بود.

پل پوگبا ۱۰۵ میلیون یورو، هنریک میخیتاریان ۴۲ میلیون یورو، اریک بیلی ۳۸ میلیون یورو، روملو لوکاکو ۸۴.۷ میلیون یورو، نمانیا ماتیچ ۴۴.۷ میلیون یورو و ویکتور لیندلوف ۳۵ میلیون یورو همه بازیکنانی بودند که در این پروژه بوده‌اند.

حالا تیم قرمزپوش با این همه بازیکن از مسابقات لیگ قهرمانان حذف شده است، امیدی هم به قهرمانی در لیگ برتر ندارد.

در کل در اولدترافورد شبی فوق‎العاده بود، اما نه برای کسانی که در دو فصل اخیر شاهد ولخرجی تیمشان بودند، بلکه برای ۲ هزار هوادار سویا که به انگلیس سفر کرده بودند.