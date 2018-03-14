مصمم به گسترش همه جانبه روابط تهران-باکو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز چهارشنبه در دیدار «شاهین مصطفی اف» وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با بیان اینکه از حدود ۴ سال گذشته و با توافق روسای جمهور دو کشور، سنگ‌بنای محکمی در مسیر توسعه روزافزون روابط تهران – باکو گذاشته شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از اشتراکات و ظرفیت‌های فراوانی برخوردار هستند و امروز همکاری‌های صمیمانه‌ای بین همه نهادها و بخش‌های دو کشور ایجاد شده و روابط ابعاد بسیار گسترده‌ای یافته است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به دیدگاه مثبت و سازنده‌ای که در روند اجرای پروژه‌های مشترک بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دو کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: مصمم هستیم هر آنچه می‌توانیم در مسیر گسترش همه جانبه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام دهیم.

وی روند اجرای توافقات و پروژه‌های بین دو کشور و فعال سازی ظرفیت‌های جدید همکاری را در آستانه سفر آتی روحانی به جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار داده و اظهار داشت: این سفر فرصت بسیار مغتنمی برای تحکیم هر چه بیشتر روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بین تهران و باکو است.

واعظی در ادامه با اشاره به شرایط حساس منطقه، لزوم همکاری و هماهنگی‌های نزدیک بین کشورهای منطقه و بویژه تهران و باکو را مورد تأکید قرار داد و گفت: بی‌تردید در شرایط کنونی منطقه و بی‌ثباتی‌ها و افراطی‌گری‌های موجود، دیدار و رایزنی روسای جمهور ایران و آذربایجان بسیار اهمیت دارد، چرا که هر دو کشور به دنبال ثبات و آرامش بوده و با افراطی‌گری، جنگ، درگیری و تجاوز، مخالف هستیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خاطر نشان کرد: تحکیم مناسبات و همکاری‌های تهران و باکو در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه می‌تواند الگویی در منطقه حساس خاورمیانه باشد و ابتکار رئیس محترم جمهوری آذربایجان برای برگزاری اجلاس سران سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان نشانه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای و همبستگی بین سه کشور برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود.

واعظی ضرورت مقابله با افراط‌گری را مورد تأکید قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با درخواست دولت‌های عراق و سوریه کمک کرده تا عناصر داعش و سایر افراط‌گرایان که در این دو منطقه حضور دارند، نتوانند تفکرات خود را به سایر کشورهای منطقه اشاعه دهند و در این مسیر ضرورت دارد ارتباط و همکاری نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشیم.

«شاهین مصطفی اف» وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در این دیدار با اظهار خرسندی از توسعه روزافزون روابط تهران – باکو طی سال‌های گذشته، از تلاش‌های ارزشمند واعظی طی مسئولیت سابق و فعلی‌ قدردانی کرد و گفت: اینکه در مدت کوتاهی توانستیم سطح مناسبات و همکاری‌های دو کشور را به شرایط کنونی برسانیم، چه بسا در ابتدا باورپذیر به نظر نمی‌رسید، اما با اهتمام و جدیت توانستیم زمینه بسیاری از همکاری‌ها را فراهم کنیم و مصمم هستیم همین مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با اشاره به حضور هیأت عالی‌رتبه آذربایجانی در تهران به منظور برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر روحانی به جمهوری آذربایجان، گفت: جمهوری آذربایجان سفر آتی رئیس جمهور ایران را بازگشایی صفحه جدیدی در روابط دو کشور می‌داند و مصمم هستیم در جریان این سفر مهم، اسناد و توافقات پروژه‌های بزرگی را امضاء و به افتتاح برسانیم.

مصطفی اف افزود: پروژه‌های مشترکی که بین دو کشور اجرا شده و یا در مسیر اجرا قرار دارد، ظرفیت اقتصادی دو کشور را هر چه بیشتر افزایش خواهد داد.

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان تصریح کرد: باکو در تمامی زمینه‌ها به دنبال برقراری روابط گسترده و همه جانبه با تهران است و معتقدیم توسعه روابط دو کشور به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است.