عقد٢٠تفاهمنامه مطالعاتی با روس ها/توسعه٢٢میدان در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منوچهری، معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در آیین امضای دومین قراداد آی.پی.سی برای بهبود بازیافت،افزایش تولید و بهره برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب با تاکید بر اینکه مقوله انتقال فناوری به داخل و استفاده از توان داخلی کشور در این قرارداد بیش از گذشته مدنظر قرار دارد، گفت: پمپ های ESP از جمله تجهیزاتی است که قرار است طی این قرارداد کاری داخلی در کشور ساخته شود که در پی آن شاهد فعالیت دامنه تولیدی و تعمیراتی آن هستیم.

وی با بیان اینکه در آخرین روزهای سال خداوند توفیق داد که قرارداد توسعه این دو میدان را منعقد کنیم افزود: تفاهم‌نامه مطالعات این میدان یک سال و نیم پیش امضا شده است. تمامی اسناد این قرارداد تهیه و تدوین شده است و برای قرارداد اصلی و ۱۷ ضمیمه آن باید ۵۷ امضا انجام شود.

معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت های روس با این قرارداد با کانسپت آی پی سی کاملا آشنا شده اند؛ تفاهم‌نامه مطالعه ۲۰ میدان با شرکت های روس منعقد شده است. در میدان منصور قرارداد در مراحل نهایی است. سپهر و جفیر قراردادهایشان بزودی امضا می شود.

منوچهری با بیان اینکه برای توسعه فرزاد B در حال مذاکره با هندی ها هستیم گفت: توسعه ۲۲ میدان در دستور کار است. ضمن اینکه ۳۰ قرارداد EPC در حال تنظیم است.

وی سال آینده را سال شکوفایی صنعت نفت اعلام کرد و افزود: هدف از انعقاد این قرارداد ۶۷ هزار بشکه تولید اضافی است. مستندات قراردادی برای انتقال تکنولوژی و مشارکت شرکت ایرانی انضباط خوبی دارد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برای توسعه این میدان نیاز به تعمیر و ساخت پمپ های esp است که این خود به انتقال تکنولوژی کمک می کند اظهار امیدواری کرد: این قرلرداد به گسترش و بهبود همکاری با کشور روسیه که همکار استراتژیک ما در نفت است، منتهی شود.