به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سید کامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی اطلاعات مالیاتی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیران و کارکنان نظام مالیاتی که با وصول مالیات، گام مهمی در جهت پیشرفت و توسعه کشور برمی‌دارند، اظهارداشت: اولویت نخست سازمان در سال آینده، تمرکز و اتکا بر «اطلاعات» خواهد بود تا زمینه برقراری عدالت مالیاتی، رضایت‌مندی مردم و شفاف‌سازی اقتصادی در کشور بیش از گذشته فراهم شود.

وی با بیان اینکه اغلب کشورهای دنیا به سمت نظام مالیاتی مدرن حرکت کرده و از امتیازات و ظرفیت های آن بهره می‌گیرند، تصریح کرد: تدوین قوانین و مقررات، اصلاح فرایندهای تشخیص تا وصول، داشتن نیروی انسانی متخصص و بکارگیری ابزار، امکانات و تجهیزات مدرن از جمله اقدامات موثری هستند که ضمن کارآمدسازی نظام مالیاتی، زمینه تامین منافع تمام ذینفعان و رضایتمندی آنان را فراهم می‌سازند.

تقوی‌نژاد، نظام مالیاتی کشورمان را در مقایسه با شاخص های نظام های مالیاتی پیشرو، مطلوب توصیف کرد و گفت: از منظر قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، وضعیت مناسبی داریم و دیدگاه‌های مجامع بین المللی در خصوص عملکرد نظام مالیاتی ایران، موید این مطلب است و من معتقدم در بخش مالیات بر ارزش افزوده حتی سریع‌تر از برخی کشورها عمل کرده ایم ضمن اینکه هر جا هم نیاز بوده از طریق تدوین آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل به شفافیت موضوع کمک کرده ایم.

وی نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه سازمان توصیف کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور از منظر نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی مناسب و متخصص، جزو دستگاه های منحصربه‌ فردی است که در اداره امور کشور به‌ ویژه عرصه اقتصادی، به ایفای نقش می پردازد و از این لحاظ، از سایر نظام های مالیاتی عقب‌تر نیست.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فناوری‌ های روز دنیا را یکی دیگر از شاخص‌های نظام مالیاتی مدرن برشمرد و گفت: ما در استفاده از سامانه های روز و بسترهای الکترونیک مالیات، نه تنها عقب نیستیم حتی در برخی حوزه ها پیشرو هم هستیم به طوری که ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی را در سال جاری به صورت الکترونیکی دریافت کردیم. ضمنا با تکمیل طرح جامع مالیاتی، این وضعیت مطلوب‌تر هم خواهد شد.

تقوی‌نژاد نوع نگرش به مردم و اصلاح رفتار را از موضوعات مهم نظام مالیاتی خواند و تصریح کرد: ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان، کلیدی‌ترین سیاست نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به مودیان اعتماد کرده، نتیجه مثبت و بازخورد خوبی را دریافت کرده است که این روند باید استمرار یابد.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، مودی‌ مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه‌سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی‌شان، بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته که همین امر به ارتقای جایگاه نظام مالیاتی در جامعه کمک شایانی می‌کند.

تقوی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نقطه قوت این قانون برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی است و دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری و همراهی با نظام مالیاتی هستند، افزود: با تکمیل این پایگاه، تشخیص علی الراس حذف، فعالیت های زیرزمینی و فرار مالیاتی کاهش و در نتیجه نظام مالیاتی به سمت تحقق عدالت مالیاتی و رضایتمندی ذی نفعان سوق خواهد یافت.