سرانه فضای ورزشی گلستان فاصله زیادی با میانگین کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی وزیر ورزش و جوانان با هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم نهاد استان گلستان، اظهار کرد: در ایام دهه فجر هیچ مسئولی از دولت به گلستان نیامد و حضور وزیر ورزش و جوانان در استان تا حدودی آن را جبران کرد.

وی افزود: سرانه فضای ورزشی در استان گلستان ۵۶ سانتی متر مربع بوده بوده که نسبت به سرانه کشور است و باید این اختلاف را جبران کنیم.

قره خانی تصریح کرد: انتظار داریم سفر وزیر ورزش و جوانان به گستان کمک حال ورزش استان باشد و سرانه فضای ورزشی در استان به یک متر مربع برسد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری‌های زیادی در استان‌های دیگر انجام می‌شود و نیاز است تا به ورزش استان گلستان توجه بیشتری شود.