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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس:

سرانه فضای ورزشی گلستان فاصله زیادی با میانگین کشور دارد

سرانه فضای ورزشی گلستان فاصله زیادی با میانگین کشور دارد

گرگان - نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: سرانه فضای ورزشی در استان گلستان ۵۶ سانتی مربع است که فاصله زیادی با میانگین کشوری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی وزیر ورزش و جوانان با هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم نهاد استان گلستان، اظهار کرد: در ایام دهه فجر هیچ مسئولی از دولت به گلستان نیامد و حضور وزیر ورزش و جوانان در استان تا حدودی آن را جبران کرد.

وی افزود: سرانه فضای ورزشی در استان گلستان ۵۶ سانتی متر مربع بوده بوده که نسبت به سرانه کشور است و باید این اختلاف را جبران کنیم.

قره خانی تصریح کرد: انتظار داریم سفر وزیر ورزش و جوانان به گستان کمک حال ورزش استان باشد و سرانه فضای ورزشی در استان به یک متر مربع برسد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری‌های زیادی در استان‌های دیگر انجام می‌شود و نیاز است تا به ورزش استان گلستان توجه بیشتری شود.

کد مطلب 4252511

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