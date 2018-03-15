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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

سرلشکر صفوی:

فرهنگ مقاومت اسلامی از ایران به سوریه،لبنان، یمن و عراق رسانده شد

فرهنگ مقاومت اسلامی از ایران به سوریه،لبنان، یمن و عراق رسانده شد

مشاور مقام معظم رهبری گفت:فرهنگ مقاومت اسلامی از ایران به سوریه، لبنان، یمن و عراق رسانده شد. به نحوی که دولت سوریه توانست ۸۵ ماه در برابر دشمنان مقاومت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره از انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم با سخنرانی  سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.

 سرلشکر صفوی در این مراسم با موضوع تاثیر نویسنده و کتاب بر  تعمیق اقتدار فرهنگی و تمدن نوین اسلامی سخن گفت  و با اشاره به مولفه های تمدن اسلامی گفت: فرهنگ و تمدن دو مولفه اساسی برای حفظ  هویت ملی و ارزشهای فرهنگی و اسلامی ملت بزرگ و تمدن ساز ایران است.

وی ادامه داد: هویت انسان ها و هر جامعه ای  متاثر از فرهنگ، تاریخ و ارزشها و هنرهای آن جامعه است.

سرلشکر صفوی با اشاره به مفهوم هویت ملی گفت: هویت ملی یک مفهوم پویا و پیش رونده است  و جوامع مختلف بر اساس دریافتهای فرهنگی و علمی و هنری و شعر و ادبیات هویت خود را می سازند.

وی ادامه داد: پیدایش علوم مختلف و باورهای انسانی و اعتقادی در طول زمان دست مایه شکل دهی اندیشه و تبدیل آن  به سازه های انسانی و معماریهای بزرگ از طریق کتاب شده است.

سرلشکر صفوی افزود:مفاهیم اخلاقی و انسانی و تاثیر آن  بر فضای فکری جامعه و رشد ارزشها و فضائل اخلاقی جامعه متاثر از آثار مکتوب انسانهای متعالی و خردمند و عارفان بحق است که جامعه را بسوی دوری از رذایل اخلاقی  و تقرب به اخلاق و رفتار اجتماعی  توام با مهربانی – گذشت و ایثار سوق می دهند و تولید کتاب  و آثار ادبی، هنری و شعر وحماسه  در گذشت زمان باعث بهبود شاخص های  زندگی فرهنگی انسان ها می شود.

وی با اشاره به تاثیر متقابل  خدمات نشر کتاب و بعد فرهنگی جامعه گفت:اگر به تاثیر متقابل خدمات  نشر کتاب و بعد فرهنگی هر جامعه و تاثیر آن بر هویت ملی اذعان داشته باشیم  بایستی بگوئیم اگر جامعه ای  فاقد تولیدات نشر (کتاب و مقالات و نشریات)  باشد به نا چار از فضای فکری و مرجع فکری بیگانگان  تاثیر می پذیرد که در دراز مدت مغلوب فرهنگی می شود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در ادامه با گریزی بر گفتمان های حاکم در بعد ملی و منطقه غرب آسیا و جهان اسلام طی دو قرن گذشته گفت:طی دو قرن گذشته  در مقیاس ملی در داخل کشور  و در مقیاس منطقه غرب آسیا و در مقیاس جهان اسلام سه نوع گفتمان فرهنگی سیاسی رایج شده است.

وی افزود: گفتمان غرب گرایی با این استدلال که غرب با برتری  اقتصادی، فناوری و نظامی به قدرت برتر جهان تبدیل شده است چاره ای جز تسلیم شدن و یا پیروی از غرب  نمی دیدید. از سوی دیگر گفتمان دیگری به نام اصلاحات در جهان اسلام در پی به روز کردن نظام آموزشی و بهبود شرایط اقتصادی خصوصا در حوزه تولید و تکنولوژی و تعامل سازنده با بلوک غرب بوده است و در ایران مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر پیشتاز این طیف گفتمان  و در قرن حاضر امثال مرحوم مهندس بازرگان از  چهره های شاخص  گفتمان اصلاحات و تلفیق اسلام با علوم غرب بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به شکل گیری گفتمان سومی در قرن حاضر با عنوان گفتمان انقلابی، گفت: گفتمان انقلابی در جهان اسلام  در پی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی  و غربی و بر قراری عدالت  و قسط اجتماعی   شکل گرفت که خواهان  تغییر و تحول  اساسی  در ساختار سیاسی حکومتها  و مناسبات  فرهنگی اجتماعی  و روابط خارجی بوده است.

وی افزود: از چهره های پیشتاز این گفتمان انقلابی  سید جمال الدین حسینی اسد آبادی  و در قرن  معاصر  حضرت امام خمینی (ره)   و در حال حاضر مقام معظم رهبری  حضرت امام خامنه ای سکان دار این گفتمان هستند  و به واسطه این گفتمان انقلابی  تمدن نوین اسلامی را در بعد فرهنگی، فرهنگ مقاومت نهادینه کرده ایم.

سرلشکر صفوی در ادامه تصریح کرد: فرهنگ مقاومت اسلامی از ایران به سوریه، لبنان، یمن و عراق رسانده شد. به نحوی که دولت سوریه توانست ۸۵ ماه در برابر دشمنان مقاومت کند و این فرهنگ از ایران وارد آن سوی مرزها شد و توانست سوریه را نجات دهد. هر چند مستشاران ما هم به سوریه رفتند ولی آنها باور کرده بودند فرهنگ مقاومت جواب می‌دهد و اکنون این فرهنگ وارد منطقه شده است.

سرلشکر صفوی در تشریح تمدن نوین اسلامی و الزامات آن گفت:در حقیقت تمدن نوین اسلامی به معنای  تاثیر پذیری فکری ملت ها از اسلام  است   و لازمه آن تربیت نسل انقلابی با ویژگیهای شجاعت، سواد، تدیّن و  دارای ابتکار و  پیش‌گام، خودباور، غیور در هر کشوری است   که انگیزه کافی برای حرکت داشته باشند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در ادامه تصریح کرد: جمعیت یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون مسلمان  جهان اسلام با داشتن فرهنگ و تمدن اسلام پتانسیل عظیمی می باشد  و در حقیقت تمدن نوین اسلامی مورد نیاز و انتظار نخبگان و اندیشمندان از شرق آسیا از اندونزی تا شمال آفریقا است و آرزوی تمامی خردمندان جهان اسلام، تمدن نوین اسلامی است که با عث قدرت و همگرایی ملت های مسلمان  و آینده سازی جهان اسلام  می گردد.

 وی افزود: گفتمان انقلابی در نظام جمهوری اسلامی ایران و در بعد سیاسی  تبدیل به حکومت  مردم سالار دینی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود شده است و  جمهوری اسلامی ایران توانسته است الگوی عدالت خواهی و آزادی بخش برای جوامع اسلامی ارائه نماید  و در بعد فرهنگی توانسته است فرهنگ مقاومت را بوجود آورد  و گفتمان انقلابی که حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری به دنبال آن بوده اند ، در مقابل دو گفتمان دیگر  به  گفتمان برتر و غالب در جهان اسلام  تبدیل شده است.

سرلشکر صفوی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه توانسته در زمینه ارائه تمدن نوین اسلامی پیشتاز باشد، در این زمینه الگویی برای  حکومت مردم سالار دینی  ارائه  کرده  و  در وحدت جهان اسلام گام های عملی را برداشته است.

کد مطلب 4252568
هادی رضایی

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