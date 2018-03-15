به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی لرستان، حمیدرضا نظیفی از بررسی یک هزار و ۴۱۱ مورد پرونده همسر آزاری در لرستان خبر داد و اظهار داشت: طی ۱۱ ماهه نخست سالجاری تعداد یک هزار و ۴۱۱ نفر به دلیل وجود صدمات و ضرب و جرح حاصل ازهمسر آزاری به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که شامل یک هزار و ۳۵۲ زن و ۵۹ مرد هستند که مورد آزار همسرانشان قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه همچنین در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته نیز تعداد یک هزار و ۳۰۲ نفر مورد اذیت و آزار همسرانشان قرار گرفته اند، تصریح کرد: این افراد دارای صدماتی بسته به میزان آسیب وارده، اعم از سرخی، کبودی، سیاه شدگی، اثر زخم جسم تیز و برنده، شکستن استخوان و مانند آن بوده اند که ملزم به پرداخت دیه است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان خاطرنشان کرد: این تعداد به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل یک هزار و ۲۹۱ مورد زن آزاری و ۱۱ مورد شوهر آزاری هستند.

افزایش ۸.۳ درصدی مراجعات همسر آزاری

عضو شورای قضائی استان لرستان با بیان اینکه خشونت در خانواده ها رو به افزایش است، تاکید کرد: مقایسه آماری این میزان پرونده در بازه زمانی ۱۱ ماهه نخست امسال و سال گذشته نشان می دهد که متاسفانه همسر آزاری در لرستان افزایش ۸.۳ درصدی داشته است.

نظیفی با اشاره به تحلیل و بررسی این آمار از منظری دیگر، بیان داشت: مقایسه آماری ۱۱ ماهه نخست امسال و سال قبل نشان می دهد که خشونت علیه زنان ۴.۷ درصد و خشنونت علیه مردان ۴۳۶ درصد در مبحث همسر آزاری افزایش پیدا کرده است.

مخفی ماندن خشونت در خانواده ها

وی با بیان اینکه این آمار نگران کننده‌ است، تاکید کرد: چه در مورد همسرآزاری و چه در مورد کودک‌آزاری ترس از آبروریزی مانعی جدی سر راه گزارش این آزارهاست، بر این اساس باید اذعان کرد که موارد آزارها بسیار بیشتر از این است که خود نشان‌دهنده افزایش خشونت در جامعه و کاهش آستانه تحمل است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان بیان داشت: براساس آمارهای موجود در پزشکی قانونی استان لرستان، زنانی که در خانواده از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند، بیشتر از سایر زنان در معرض طلاق قرار دارند و بیشتر مراجعین طلاق از قبل سابقه همسر آزاری در پزشکی قانونی داشته اند.

افزایش خشونت علیه زنان

نظیفی با اشاره به اینکه خشونت زبان استیصال است و از زنان و مردان ناپخته، بی‌حوصله و متزلزل سر می زند، گفت: کسانی که از احساس بی‌کفایتی رنج می‌برند، بیشتر علیه خویشان و غریبه‌ها مرتکب خشونت می‌شوند، همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زن از سوی مردان است و گزارش‌های ثبت ‌شده آزار مرد از سوی زن انگشت‌شمار است.

در حال حاضر میزان خشونت علیه زنان منجر به مقابله به مثل شده است

وی با بیان اینکه طی ۱۱ ماهه نخست امسال ۵۹ مورد مرد آزاری نیز گزارش شده است، افزود: این آمارها خود نشان دهنده وجود خشونت در خانواده است؛ در حال حاضر میزان خشونت علیه زنان منجر به مقابله به مثل شده است و نشان می دهد که زنان نه تنها خشونت را تحمل نمی‌کنند، بلکه به مقابله با آن برمی‌خیزند.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه سلامت خانواده در گرو آرامش و ارتباط مناسب میان اعضای آن است، افزود: در خانواده هایی که خشونت وجود دارد، همه به نوعی تحت تأثیرات سوء آن قرار می گیرند؛ زنان خشونت دیده دچار عوارض جسمانی و روانی زیادی می شوند، کودکان در محیط خشن بیش از سایرین آسیب می بینند و فرد خشونت کننده هم از رفتار خود در رنج بوده و نیاز به کمک دارد.

نظیفی با اشاره به اینکه در کانون خانواده داشتن صعه صدر و خویشتن داری تاثیری ملموس در بهتر شدن روابط خانوادگی و تحکیم بنیان خانواده دارد، اظهار داشت: اگر تمام عوامل مؤثر در ایجاد پرخاشگری وجود داشته باشد، اما فرد تا اندازه‌ای از خویشتن داری برای پرهیز از رفتار خشن برخوردار باشد، تا حد قابل توجهی میزان درگیری کاهش می یابد و این خویشتن‌داری تحت تاثیر مسائل سرشتی، تربیتی، مذهبی، فرهنگی و آموزش روش‌های مدارا با مشکلات ایجاد می شود.