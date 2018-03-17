معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت علوم تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، این تفاهم‌نامه در راستای تحقق بندهای ۲ و ۱۳ سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۵) و مواد ۶۴، ۶۶، ۸۰، ۱۰۱،۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶، مواد ۸۵، ۹۱ و ۱۰۵ منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهوری منعقد شد.

این تفاهم نامه با هدف هم‌افزایی در تعاملات با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای گفتمان‌سازی و تبادل تجارب و اطلاعات و بهره‌برداری از توانمندی‌های تخصصی و امکانات طرفین و ایجاد زمینه مناسب برای انتشار دانش، هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت اولویت‌ها و بازشناسی نیازهای پژوهشی جامعه زنان و خانواده، که می‌تواند ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های علمی و تخصصی زنان را در قالب توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پایدار و متوازن در پی داشته باشد، منعقد شده است.

اهداف تعیین شده برای این تفاهم نامه شامل ارتقای شاخص های وضعیت زنان در حوزه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی در چارچوب ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه، زمینه‌سازی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و مطالعات راهبردی و کاربردی در مورد وضعیت زنان و خانواده؛ اعم از وضعیت زنان در سطح نظام اجرایی کشور و نیز تقویت، ترویج و نهادینه ‌سازی نظریه‌های موجد تقویت جایگاه زنان، ارتقای سهم مشارکت آنها در سطوح تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری و تحکیم بنیان خانواده است.