شکوه طبیعت درییلاقات مشهد/رودخانه هایی که نشاط را هدیه می دهند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها؛ ییلاق طرقبه با نام «تروغبذ» سابقه‌ای طولانی در تاریخ مشهد دارد تا آنجا که «مقدسی» در حدود سال ۳۸۰ هجری قمری تروغبذ را از شهرهای توس می‌داند.

این طرقبه بر سر راه کوهستانی مشهد به نیشابور «درود» واقع شده و از این لحاظ طی تاریخ به عنوان گذرگاه و تفرج‌گاه به شمار رفته است.ییلاق طرقبه در شهرستان بینالود و در دامنه کوه‌های بینالود و در امتداد دره بسیار با صفایی قرار دارد.

به سبب داشتن آب و هوای سالم و مطبوع هر سال مسافران فراوانی در فصل تابستان از این محل دیدن می‌کنند. ییلاق طرقبه دارای «پارک شهر» است و در دو سوی جاده ورودی آن مغازه‌های بسیاری فروشنده انواع خشکبار و صنایع دستی می‌باشند. محصولات باغی طرقبه فراوان است و دارای سیب و گیلاس مرغوبی است.

این شهرستان دارای باغ ها و پارکهای زیادی است و به داشتن تپه های زیبا و شب های خنک در تابستان شهرت داشته و همچنین فروشگاه های بزرگی برای خرید سوغات هایی نظیر صنایع دستی، فرش،سبدهای حصیری و تابلوهای حکاکی شده دارد.

این منطقه رستوران های سنتی بسیاری داشته و یکی از رایج ترین غذاهای محلی آن«دیزی» و همچنین شیشلیک است .این منطقه کوهستانی بسیار زیبا در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر مشهد واقع شده است.

ییلاقات شاندیز

ییلاق شاندیز به عنوان یکی از ییلاقات دشت توس مورد توجه بوده و در گذشته نیز راه کاروانروی تابستانی مسیر شاندیز به توس از پستی و بلندی‌های همین منطقه عبور می‌کرده است.

امروزه محور گردشگری شاندیز را علاوه بر «ویرانی» که جنبه تاریخی دارد و دارای مزار و رباطی کهن می‌باشد، روستاهای سرآسیاب، ارچنگ، خادر، شاندیز، ابرده پایین، ابرده بالا و زشک تشکیل می‌دهد.

ورود به این محور از امتداد بلوار وکیل‌آباد ممکن است. رودخانه‌ها و دره‌های متعدد شاندیز اقلیم متنوع و چشم‌اندازهای زیبایی از طبیعت را به بیننده عرضه می‌کند.

درختان و درخچه‌های غیرمثمر در منطقه شامل چنار، سپیدار، اشن، ارغوان و ارس است و از گونه‌های شاخص حیات‌وحش آن می‌توان به گوسفند وحشی، گراز و گرگ اشاره کرد، همینطور هدهد، توکای سیاه، دم جنبانک و سایر پرندگان در فهرست پرندگان این منطقه قرار دارد.

رودخانه‌های پر آب منطقه سبب پراکنش درختان، وجود باغ‌های انبوه، مناظر متنوع و آب و هوایی مطبوع شده‌اند که همواره مورد استقبال ساکنان شهر مشهد و گردشگران منطقه واقع می‌شود.

علاوه بر آن زائرین بارگاه حضرت رضا(ع) برای گذران اوقات به این مکان می‌آیند و این استقبال روز افزون گردشگران طبیعت نشانگر قابلیت‌های طبیعی منطقه برای گسترش فعالیت‌های گردشگری است.

در ابتدای ورود به شاندیز فروشگاه‌هایی دیده می‌شود که به عرضه صنایع دستی از جمله پوستین، گلیم، ظروف سنگی هرکاره و… اشتغال دارند.

پارک شهر شاندیز از اماکنی است که فضای مطلوبی را برای استراحت موقتی خانواده‌ها به گردشگران و دوستداران طبیعت ارایه می‌دهد. قابلیت‌های شاندیز آن را به عنوان یک منطقه نمونه بین‌المللی گردشگری در کشور معرفی کرده است.منطقه شاندیز واقع در ۳۸ کیلومتری غرب شهر مشهد واقع است .

روستای گلستان

روستای گلستان واقع در ۵کیلومتری مشهد یکی از ییلاقاتی است که دارای مناظر کوهستانی و باغات میوه با دره های سرسبز است که به رغم وجود این مواهب طبیعی از جمله «بند گلستان» ، وجود آستان مقدس امام زادگان «یاسر» و «ناصر» به اهمیت گردشگری آن افزوده است.

در سفر مشهد بازدید از این مکان تفریحی مشهد خالی از لطف نیست.

روستای ییلاقی خادر

روستای «خادر» واقع در یک کیلومتری شاندیز در درون دره‌ای زیبا به وسعت هزار هکتار قرار گرفته که بافت آن نیز از چندین دره کوچک و بزرگ شکل گرفته است.

دشتی ناهموار در ارتفاعات منطقه، در گذشته محل رویش گیاهان دارویی بوده است. اراضی خادر با وضعیتی منحصربه فرد در حد فاصل دو رودخانه «شاندیز» و «نغندر» قرار گرفته است.

ارتفاعات این منطقه مناسب برای کوهپیمایی خانواده‌ها است و وجود قنات و استخر در بخش غربی آن موسوم به سرچشمه محل اطراق مناسبی برای گردشگران محسوب می‌شود.

روستای ابرده پایین

روستای ابرده پائین واقع در ۲۵ کیلومتری شمال غربی شهر طرقبه میان دره ای واقع شده که پیرامون آن را ارتفاعات در بر گرفته است.

تنها رودخانه ای که از آن می گذرد جریان آبی زشک می باشد. مردم این روستای ییلاقی بیشتر به امر زراعت، باغداری و یا دامداری اشتغال دارند.

آب و هوای این ناحیه از شاندیز معتدل کوهستانی است این منطقه به دلیل وجود کوه های مستعد، در فصل زمستان به پیست اسکی برای علاقه مندان به این ورزش تبدیل می شود و گروه های ورزشی بسیاری از گردشگران در این فصل برای بهره بردن از طبیعت برفی این ناحیه از ارده می آیند.

روستای ابرده بالا

روستای «ابرده بالا» بسیار خوش آب و هوا در مسیر رودخانه زشک واقع گردیده و با مناظر چشم‌نواز و دل‌انگیز همواره پذیرای گردشگران و زائرین اتست.

باغات فراوان حاشیه رودخانه فضای خاصی را برای این منطقه ایجاد کرده و بیشترین مراکز پذیرایی و اطراق گاه‌ها در همین مسیر قرار دارد.

این مکان در محور گردشگری مشهد – شاندیز واقع بوده و فاصله آن تا شهر شاندیز ۴ کیلومتر است.

روستای زشک

زشک در لغت برگرفته از زو اشک به معنای چشمه های جوشان است. وجود چشمه سارهای متعدد و منحصر به فرد این روستا را به یکی از دیدنی ترین مکانها در خراسان تبدیل کرده است.

این روستا به لحاظ مناطق دیدنی و طبیعی یکی از با صفاترین مناطق ییلاقی اطراف مشهد است.

این روستا در امتداد جنوب شرقی رشته کوه بینالود و در سرچشمه دره شاندیز و در ۴۸ کیلومتری مشهد قرار دارد.