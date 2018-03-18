هیچ تصمیم قاطعی برای فیلترینگ تلگرام گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قربانی در حاشیه جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت فضای مجازی و پیامرسانهای داخلی در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات این جلسه اظهار داشت: ما با قاطعیت میتوانیم بگوییم که تاکنون هیچ تصمیمی برای فیلتر تلگرام گرفته نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز موضوع فرصتها و چالشهای فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت، لذا نباید این فرصت را محدود به تلگرام کنیم؛ از آنجایی که ما هنوز بهره کافی و شناختی از فضای مجازی نداریم، ذهن ما فقط به تلگرام محدود شده است.
قربانی گفت: تلگرام فقط جزو کوچکی از این فضای گسترده است؛ باید یاد بگیریم از همه فرصتهای فضای مجازی تولید ثروت کنیم و هنوز این موضوع به عنوان یک فرهنگ در جامعه ما جا نیفتاده است.
وی افزود: در تلگرام آزادی اطلاعات وجود دارد و هر کشوری میتواند محدودیتهایی در زمینه سیاستگذاری از جمله مسائل اخلاقی تعریف کند. در کشور ما هم در دو مسئله امنیتی و اخلاقی باید چارچوبهای لازم رعایت شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با قدرت چانهزنی میتوانیم به مدیریت تلگرام بقبولانیم که حدود و چارچوب انتظارات جمهوری اسلامی را رعایت کند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: تنها کشوری که توانسته برای خود شبکههای پیامرسان داخلی ایجاد کند، چین است؛ این اقدام نیز در فضای خاصی انجام شده است. به نظر من اگر ما هم در کشور خود بتوانیم به یک حد و اندازه برسیم که بتوانیم یک شبکه پیامرسان داخلی تعریف کنیم، باز هم از 30 درصد ظرفیتها استفاده کردهایم، اما آنچه که ما را به جایگاه واقعی استفاده از فضای مجازی میرساند، مجاب کردن مدیریت تلگرام برای پذیرش چارچوبهای جمهوری اسلامی است.
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