تشکیل شورای حل اختلاف خودروسازان و خریداران

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی غیاثی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه شورای حل اختلاف خودروسازان و خریداران خودرو تشکیل شده و اعضای آن را کارشناس رسمی دادگستری، نماینده اداره راهنمایی و رانندگی و نماینده خودروسازان تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که این شورا اکنون به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منتقل شده و آنها به شکایات خریداران خودرو رسیدگی می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت های خدمات پس از فروش خودرو ایران، افزود: برخی شرکت‌های امدادرسان در ابتدا اعلام می‌کنند که خدمات رایگان به مشتریان ارائه می‌کنند، اما با یک محاسبه مشخص می‌شود که ماهانه ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان بر روی قبض تلفن افرادی که با این شرکت‌ها تماس می‌گیرند، اعمال می‌شود؛ هیچ اجباری برای دریافت کارت امداد از شرکت‌های امدادرسان وجود ندارد و بحث‌هایی که برخی از این شرکت‌ها مبنی بر جریمه شدن رانندگان در صورت عدم دریافت کارت امداد مطرح می‌کنند، صحت ندارد.

غیاثی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد خودروهای تولید داخل یا وارداتی تحت پوشش ۴ شرکت اصلی امدادی عضو انجمن خدمات پس از فروش قرار دارند، گفت: ایران‌ خودرو و سایپا دارای ۳۲۰۰ خودروی امدادی هستند که به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند و علاوه بر این دو شرکت دیگر نیز جزو شرکت‌های عضو انجمن هستند که خدمات و قطعات ارائه‌ شده از سوی آنها نیز دارای گارانتی است.

وی با بیان اینکه فروش کارت امدادخودروها اجباری نیست، تصریح کرد: متاسفانه چند وقتی است که یک شرکت امداد خودرویی بد نام که منحل شده بود تحت نام یک انجمن در مورد امداد خودروی برون شهری در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به تبلیغات گسترده می زند و وعده‌های دروغین می‌دهد؛ در این میان نامه‌نگاری‌های ما بی جواب مانده است و ما نمی دانیم برای آگاه سازی مردم باید چه کنیم؛ البته یک مطلب مهم در بحث امداد های متفرقه وجود دارد و آن عدم آشنایی ایشانی به موضوعات فنی خودروهایی است که اتفاقا تحت خدمت شرکت های زیرمجموعه ما هستند.

وی در مورد فروش کارت های اشتراک امداد خودرو گفت: ایران خودرو، سایپا و برخی دیگر از برندهای خودرویی مکانیزم امداد، گارانتی و وارانتی خود را دارند و در این سیستم، کارت های خدماتی برای برخی از مدل های خودرویی در زمان خرید صادر می شود و این کارت ها هزینه اضافی بعد از خرید خودرو برای خریدار در برندارد اما به تازگی برخی شرکت هایی که قارچ گونه در حال افزایش هستند با تماس با مشتریان، آنها را تهدید به جریمه و برخورد پلیسی در صورت نخریدن اشتراک می کنند که این اتفاق بسیار نگران کننده است.

همچنین حسن نرج آبادیان گفت: بیشترین نگرانی را از خسارت وارده به مشترکان خود توسط امدادهای متفرقه و شاید غیر مجاز خواهیم داشت؛ البته به هیچ عنوان امدادهای متفرقه و حتی امدادهای عضو انجمن حق ندارند به خودروهای تحت گارانتی ایران خودرو، خدمات ارائه کنند یعنی اگر خودروی ایران خودرو با دارا بودن گارانتی خراب شد نه تنها متفرقه ها بلکه مثلا امداد خودرو سایپا نیز اجازه تعمیر این خودرو را ندارد و البته بالعکس این مطلب نیز صادق است.

نرج آبادیان اظهار داشت: برای دوره وارانتی طرح های مشترک تعریف کرده ایم و می توانیم برخی خدمات را به سایر برند ها ارائه دهیم؛ البته ۴ امداد خودروی اصلی در انجمن شرکت های خدمات پس از فروش خودرو عضویت دارند و بیش از ۹۰ درصد خودروهای کشور را تحت پوشش قرار می دهند و این بدان معنی است که ما نیازی به حضور غیر کارشناس ها و متفرقه ها نداریم.

بهزاد پناهی، مدیرعامل شرکت امداد خودرو سایپا، هم در خصوص امداد رسانی زیر مجموعه خود در ایام نوروز گفت: سی و هفتمین طرح نوروزی را کلید زدیم و تا ۱۷ فروردین در کنار مشتریان خوب گروه خودروسازی سایپا خواهیم بود؛ بر این اساس تمامی مشتریان گروه خودروسازی سایپا که در دوره گارانتی و وارانتی و حتی خارج از این دو زمان باشند در ایام نوروز می توانند از خدمات امداد سایپا بهره مند شوند اما تفاوت تنها در دریافت هزینه از ایشان خواهد بود که بر اساس قانون دریافت می شود.

پناهی مشکل امداد خودروهای متفرقه را در نداشتن سه اصل مهم کاری دانست و افزود: اولا این دوستان هیچ چیزی از امداد، خدمات و اشتراک نمی دانند و تنها برای پول گرفتن به صحنه آمده و متاسفانه در تبلیغات خود ادعا می کنند که خدمات رایگان می دهند. در حالی که وقتی شما اشتراک امدادی خرید می کنید باید برخی از خدمات را رایگان انجام دهید و این دیگر منت گذاشتن ندارد اما ایشان حتی این کار را هم در عمل انجام نمی دهند.

وی تاکید کرد: مشکل دیگری که ادعا کنندگان امدادهای رایگان دارند، هزینه ای است که ابتدا اعلام می کنند نمی گیرند اما بعدا متوجه می شوید که چندین برابر عرف از خودروسوار دریافت کرده و به نوعی سر ایشان را کلاه گذاشته اند.