حسین رفیعی و سیدجواد هاشمی «به وقت بهار» را اجرا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه آی فیلم، «به وقت بهار» عنوان برنامه زنده ای است که در ساعات آخر سال ۹۶ و پیش از شروع سال نو برای مخاطبان آی فیلم پخش می‌شود.

«به وقت بهار» میزبان بازیگران طنز همچون علیرضا خمسه، مرجانه گلچین، رضا شفیعی جم و محمدرضا هدایتی می شود.

همچنین محمود پاک‌نیت و مهوش صبرکن به عنوان زوج هنری در برنامه حضور پیدا می کنند.

این برنامه با محوریت بازیگران طنز، خانواده هنری، موسیقی پاپ و سنتی و مقامی، ادبیات و نوروز، کارشناس رسانه و سبک زندگی و ارتباط با اماکن مذهبی، در ساعات پایانی سال ۹۶ از شبکه آی‌فیلم پخش می شود.

فرشید محمودی تهیه‌کنندگی این برنامه زنده را بر عهده دارد.

این برنامه از حدود ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۲۹ اسفند شروع می‌شود و با بخش‌های متنوع و جذاب تا پس از آغاز سال ۱۳۹۷ و فرا رسیدن سال نو ادامه پیدا می کند.