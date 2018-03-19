شهرداری کرمانشاه به پیشواز نوروز رفت/اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، اولین کاروان استقبال از بهار شهرداری کرمانشاه عصر روز گذشته ۲۷ اسفندماه با عبور از خیابان‌های محله نوبهار، ۲۲ بهمن، سی‌متری دوم و میدان مرکزی فضایی مفرح و نشاط‌آور را تقدیم همشهریان کرمانشاهی کرد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در حاشیه این برنامه ها، از برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در ایام نوروز خبر داد و گفت: تمام تلاش شهرداری کمک به ایجاد فضایی مفرح و شاد برای گردشگران و همشهریان در ایام نوروز است.

مهدی عبدالمالکی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در ایام نوروز در ۲۰ نقطه کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: این برنامه ها از دوم تا ۱۱ فروردین برگزار خواهد شد.

عبدالمالکی تصریح کرد: برنامه های فرهنگی و هنری روزهای اول و ۱۲ فروردین نیز به دلیل مقارن شدن با ایام شهادت ائمه معصومین و حفظ حرمت آنها اجرا نخواهد شد.

عبدالمالکی با اشاره به تنوع اجرابرنامه‌ها در مناطق ۸ گانه شهرداری، برگزاری جنگ شادی، نمایش خیابانی، جشنواره ورزشی و کاروان استقبال بهار را از مهمترین این برنامه ها برشمرد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه گفت: برنامه ریزی صورت پذیرفته در راستای اجرای برنامه ها در نقاط مهم گردشگری و تفریحی شهر متمرکز خواهد بود.

وی با قدردانی از همکاری انجمن نمایش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در معرفی گروههای هنری ابراز امیدواری کرد، ایام خوبی در انتظار مهمانان و گردشگران در کرمانشاه باشد.