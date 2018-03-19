سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین درگفتگو با خبرنگار مهر درباره مسائل مطرح شده در روزهای اخیر پیرامون روبرویی ورزشکاران کشورمان با حریفان رژیم صهیونیستی در میادین ورزشی جهانی گفت: من در موضع گیری های گذشته خودم گفتم، اینکه یک عزیزی در عرصه ورزش کشور و یا در ریاست فدراسیون سرمربی گری و یا مسئولیت دیگری حرفی می زند ما آنها را می شناسیم. آنها برادران خوب ما هستند اما حرف هایی که می زند، حرف های ناصواب و بدی است که نباید گفته شود.

وی افزود: آرمان ما محو رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی است. ما می خواهیم اسرائیل از بین برود و این یک آرمان، راهبرد، استراتژی و خواست عمومی ملت ماست اما مدال آوری یک افتخار است. حال به هر کسی بگوییم افتخار را قبول می کنید یا حفظ آرمان ها را اولویت می دهید همه به اتفاق خواهند گفت حفظ آرمان ها برای ما مهمتر است.

سردار غیب پرور اظهار داشت: افتخارآفرینی و کسب مدال قهرمانان و ورزشکاران ما در میادین جهانی بسیار خوب و مایه افتخار و مباهات برای ملت ماست اما این که مدال آوری به قیمت کوتاه آمدن از آرمان های ما باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: به دوستانمان توصیه می کنیم وارد عرصه دیپلماسی ورزش نشوند. این عرصه صاحب دارد و حفظ ارزش های انقلاب تابع یک اصول کلی مشخص و غیرقابل تغییر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی یک رژیم کودک کش، جعلی و بی خاصیت است که از ابتدای تشکیلش تا به امروز به امت اسلام ظلم های بسیار کرده است. اگر ما بخواهیم به واسطه یک بهانه به عنوان عرصه ورزش با آنها ارتباط برقرار کنیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.