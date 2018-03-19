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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۰

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط پاک قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط پاک قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت:کیفیت هوای مشهد در شرایط پاک قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح دوشنبه با شاخص ۴۰ درشرایط پاک  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های چمن، خیام شمالی، ساختمان و خیام جنوبی در وضعیت سالم گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه ساختمان  با شاخص ۸۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاسته شده است.

کد مطلب 4255218

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