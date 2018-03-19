عربستان تامین امنیت فرودگاه های خود را به اسرائیل سپرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، پس از آنکه دیوان پادشاهی عربستان در یک دستور فوری و سری اعلام کرد که امنیت فرودگاه های کشور باید به شرکت های خارجی سپرده شود، شرکت «جی.فور.اس» (G۴S) متعلق به رژیم اشغالگر قدس انتخاب شد.

براساس این گزارش، دستور سپرده شدن امنیت فرودگاه ها به دلیل ترس و نگرانی ریاض از گروه های مخالف به ویژه بعد از اقدامات ولیعهد این کشور در دستگیری مخالفان صورت می گیرد.

گفته می شود خاندان سلطنتی نگران است مبادا نیروهای امنیتی بومی فرودگاه برخی مقامات را در فرار از کشور یاری کنند و به همین دلیل آنها را خلع ید کرده و امنیت را به شرکت اسراییلی سپرده اند.

دولت عربستان آبان ماه گذشته شمار زیادی از تجار، بازرگانان و شاهزاده های این کشور را به اتهام دخالت در فساد بازداشت کرد وبعد از سه ماه با دریافت ۱۰۷ میلیارد دلار ، شمار زیادی از آنها را آزاد کرد. دستگیری این افراد با مخالفت زیادی در داخل کشور روبرو شد. مردم معتقد بودند دستگیری این افراد با هدف ازمیدان بیرون کردن رقبا صورت گرفته است و ربطی به فساد سیستماتیک این کشور ندارد.

عربستان طی سال های اخیر تلاش وسیعی برای بهبود روابط با رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد جبهه واحد علیه ایران انجام داده است. ملاقات های مخفی ، اعزام هیات های تجاری و رسانه ای و اعلام حمایت از موضع رژیم صهیونیستی درباره موضوعات مورد علاقه تل آویو مانند هولوکاست بخشی از تلاش های آشکار عربستان در این چارچوب محسوب می شود.

برخی گزارش ها حاکی است محمدبن سلمان ولیعهد عربستان در سفر اخیر خود به مصر با شماری از مقامات رژیم صهیونیستی به صورت مخفیانه دیدار داشته است.

رسانه های منطقه پیش تر از سفر مخفیانه محمدبن سلمان به تل آویو خبر داده بودند. در جدیدترین اتفاق ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا از مجوز ریاض به یک شرکت هواپیمایی هندی برای استفاده از حریم هوایی عربستان به مقصد تل آویو خبر داد. دولت ریاض تاکنون به این سخن واکنش نشان نداده است.

«انور عشقی» ژنرال بازنشسته عربستان و از افراد مورداعتماد پادشاه این کشور در توئیتی ، اجازه پرواز ریاض به هواپیماهای هندی عازم تل آویو (فلسطین اشغالی) را توجیه کرد و مدعی شد: عربستان از تحریم ابلهانه به تحریم هوشمندانه روی آورده است.