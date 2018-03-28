خبرگزاری مهر _ گروه استان ها، با وجود اینکه در سال‌های اخیر استفاده از امکانات پزشکی و درمانی از اهداف اصلی سفر اتباع آذری به اردبیل بوده اما به دلایل مختلف از جمله ضعف برنامه ریزی ها، عدم نطارت مناسب و غفلت مسئولان متولی از تغییر و تحولات و رقابت استان های همسایه، این استان با کاهش گردشگران سلامت مواجه شد.

بطوریکه به تعبیر برخی کارشناسان و منتقدان این حوزه، اردبیل در سال های اخیر بهره کافی و وافی از گردشگران سلامت نداشته و بخش عمده ای از مسافران آذری بعد از ورود به اردبیل به استان های دیگر سفر کرده اند.

این افراد مهمترین دلیل این ناکامی و بی‌توجهی به ظرفیت ممتاز گردشگری سلامت استان اردبیل را نداشتن تدبیر مناسب و عدم برنامه ریزی اصولی و زیرساختی از سوی نهادهای مرتبط عنوان می کنند.

کاهش آمار در حوزه بیماران به عنوان گردشگران سلامت نکته‌ای است که رییس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز به آن اذعان دارد.

قدرت اخوان اکبری طی گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص تصریح کرد: متأسفانه در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵، با کاهش گردشگران سلامت مواجه بودیم.

وی البته دلایلی نیز برای این کاهش ورود بیماران و ریزش گردشگران سلامت اردبیل از جمله تغییرات نرخ ارز و ارزش مانات و همچنین توسعه امکانات درمانی در آذربایجان یادآور شد که البته با توجه به شرایط ارزی و تداوم حضور بیماران در استانهای دیگر این دلایل از سوی کارشناسان و منتقدان جدی تلقی نمی شود.

دپارتمان پذیرش بیمار ایجاد می‌شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه تاکید دارد که سال گذشته سه بیمارستان امام خمینی (ره)، تأمین اجتماعی سبلان و بیمارستان خصوصی قائم موفق به اخذ گواهینامه بین‌المللی شدند و امکانات پذیرش گردشگر سلامت در این سه بیمارستان به صورت ویژه فراهم شده است.

وی متذکر شد: زمانی هزینه‌های درمانی برای اتباع آذری در اردبیل به مراتب بسیار ارزان‌تر تمام می‌شد اما با تغییرات نرخ ارز حتی سفر به ایران و استفاده از خدمات درمانی صرفه اقتصادی نداشت.

اخوان اکبری برنامه سال جاری علوم پزشکی استان برای ساماندهی گردشگران سلامت را راه‌اندازی دپارتمان بین‌المللی پذیرش مسافر در پایانه مرزی بیله سوار عنوان و اضافه کرد: بعد از معاینه اولیه به صورت رایگان، بیمار به مراکز درمانی تخصصی هدایت می‌شود.

وی افزود: در مجموع وضعیت کلان سیاست‌های خدمات درمانی آذربایجان نیز در میزان ورود گردشگر سلامت به اردبیل تعیین کننده است.

راهکارهای احیا گردشگری سلامت

البته در بیان دلایل کاهش آمار این حوزه نباید یک نکته مهم فراموش شود، باید تاکید کرد که عدم نظارت کافی بر عملکرد مراکز و مطب های خصوصی و اخذ هزینه های چند برابر از سوی برخی پزشکان یکی از دلایلی بود که موجب رنجش بیماران آذری و تمایل برای حضور در استان‌های همجوار شد. این مهم نکته ای است که اکثر بیماران آذری در گفتگو با مهر به آن اذعان داشتند.

در عین حال توسعه مراکز درمانی و جراحی تخصصی و مدرن، افزایش تخت های بیمارستانی، ایجاد مراکز اقامتی مناسب و ممتاز و.... از دیگر راهکارهای تاکید شده برای احیا گردشگری سلامت در این استان عنوان شده و باید مد نظر قرار گیرد.

بی شک رونق گردشگری سلامت با توجه به مرز گسترده و نزدیکی اردبیل و شهرهای شمالی استان به جمهوری آذربایجان و وجود تقاضا و حضور بیماران آذری و نیز فراهم بودن شرایط لازم می تواند به فرصت ممتاز در توسعه و رشد اقتصادی منطقه تبدیل شود اما تحقق آن نیازمند توجه بیش از پیش، برنامه ریزی و مدیریت علمی و عملی و.... از سوی دستگاه های متولی بویژه دانشگاه علوم پزشکی و میراث فرهنگی است.