به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی بدون شک یکی از موفق ترین مدیران ورزشی در سال گذشته بود، انتخابش به عنوان مدیر برتر ورزشی سال هم می تواند صحه ای بر این موضوع باشد. او که در کمال تعجب در میان گزینه هایی همچون کریمی و جلالی در انتخابات فدراسیون دوومیدانی رای آورد اگرچه با حواشی و اتفاقات غیرقابل پیش بینی در ورزش جزیره ای دوومیدانی روبه رو بود اما به خوبی همه آنها را پشت سر گذاشت تا در سال ۹۶ یکی از بهترین نتایج تاریخ این رشته در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا کسب شود، ایران با شایستگی رقابتهای داخل سالن قهرمانی آسیا را میزبانی کند و رکورد شکنی ستاره های این رشته همه را به آینده دوومیدانی امیدوار کند.

گفتگوی خبرنگار مهر با مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی که چندی پیش با رایی بالا عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک هم شد را می خوانید:

* خبرگزاری مهر: سال ۹۶ برای ورزش دوومیدانی چطور بود؟

- از نظر من سال ۹۶ سال طلایی تاریخ ورزش دوومیدانی بود. اتفاقاتی که از همان ابتدا تا پایان سال افتاد خوشبختانه همگی خوب بود. در فروردین ماه اولین دوره مسابقات دوی پارس را برگزار کردیم، در خردادماه تیم ملی نوجوانان با کسب ۵ مدال به بهترین نتیجه تاریخ خود در رقابتهای قهرمانی آسیا رسید. در تیرماه و رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا با ۴ طلا و یک برنز در بخش مردان به رتبه سوم رسیدیم و در مجموع نیز چهارم شدیم.احیای دوباره احسان حدادی بزرگترین دستاورد فدراسیون تحت مدیریت من بود که با تلاش خود احسان و کمک های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک حاصل شد. در شهریور ماه در رقابتهای داخل سالن آسیا به ۵ مدال و اهداف مورد نظرمان دست پیدا کردیم. در ابتدای بهمن میزبان باشکوه ترین رقابتهای دوومیدانی داخل سالن آسیا بودیم که به اذعان مسئولان آسیا زیباترین دوره این رقابتها بود. از دیگر افتخارات دوومیدانی در سال ۹۶ می توان به راه یابی حسن تفتیان به فینال دوی ۶۰ متر جهان پس از اردوی ۱۴ ماهه اش اشاره کرد. موفقیت در رقابتهای صحرانوردی قهرمانی آسیا جوانان و بزرگسالان نیز از دیگر دستاوردهای دوومیدانی بود.

* یکی از وعده های شما جذب اسپانسر برای دوومیدانی بودید که به نظر می رسد به آن عمل کردید؟

- خوشبختانه دیگر دوومیدانی صاحب اسپانسر شده است و من به وعده انتخاباتی ام عمل کردم. ورزش دوومیدانی صاحب اسپانسر دائمی شده است که در همه مسابقات به ما کمک می کند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

* بهترین و بدترین اتفاق سال ۹۶ را چه می دانید؟

- من چهار مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا و همچنین میزبانی مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا را بهترین اتفاق سال ۹۶ می دانم و بدترین اتفاق سال گذشته را نیز شاید نتایجمان در بازیهای کشورهای اسلامی بدانم که هوز به آن مرز امادگی نرسیده بودیم و در حد انتظار ظاهر نشدیم.

* بهترین عیدی که تا به حال گرفته اید چه بوده است؟

- بهترین عیدی هایم را هر سال از پدرم می گرفتم. ایشان همان لحظه سال تحویل به من عیدی می دادند.

* یک دروغ سیزده بگویید؟

- شاید سیزده ترین دروغ این باشد که کیهانی دوومیدانی را دوست ندارد!

* کدام سین را در سفره هفت سین بیش از همه دوست دارید؟

- سبزه را. طروت و زیبایی و نشاط سبزه برای من بسیار دوست داشتنی است. یاد سبزه هایی که مادرم هنرمندانه با گندم و عدس سبز می کرد می افتم.

*آرزوی شما برای سال ۹۷ چیست؟

- آرزوی من در سال ۹۷ این است که ورزش دوومیدانی در بازیهای آسیایی جاکارتا دل مردم ایران را شاد کند. عشق به ورزش دوومیدانی و عشقی که من به کار کردن دارم طوری است که با تمام وجودم تلاش می کنم تا این رشته به موفقیت برسد. در هرجایی که بودم همیشه کار را جدی گرفته ام و خداوند نیز همیشه به من لطف داشته است. برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی، شادی و برکت دارم.