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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

قاسمی:

کاردار یونان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

کاردار یونان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: به دنبال حمله یک ناشناس به کارمند سفارت کشورمان در آتن، کاردار یونان در تهران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: به دنبال حمله یک ناشناس به کارمند سفارت ایران، کاردار یونان در تهران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. 

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر فوق اظهار داشت:  به دنبال حمله فردی ناشناس به یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در آتن پایتخت یونان، کاردار این کشور در تهران (در غیاب سفیر) توسط مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه احضار شد.

قاسمی افزود: مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه ضمن ابلاغ اعتراض شدید ایران به کاردار یونان خواستار بررسی فوری موضوع و شناسایی  هویت و انگیزه فرد مهاجم شد و لزوم تامین امنیت سفارت و کارکنان آن را به وی گوشزد کرد.

کد مطلب 4260356

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