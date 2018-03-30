کاردار یونان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: به دنبال حمله یک ناشناس به کارمند سفارت ایران، کاردار یونان در تهران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: به دنبال حمله فردی ناشناس به یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در آتن پایتخت یونان، کاردار این کشور در تهران (در غیاب سفیر) توسط مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه احضار شد.

قاسمی افزود: مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه ضمن ابلاغ اعتراض شدید ایران به کاردار یونان خواستار بررسی فوری موضوع و شناسایی هویت و انگیزه فرد مهاجم شد و لزوم تامین امنیت سفارت و کارکنان آن را به وی گوشزد کرد.