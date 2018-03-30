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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

معاون امور بین‌الملل جشنواره جهانی فیلم فجر:

مهمان‌هایی از ۷۸ کشور به جشنواره جهانی فیلم فجر می‌آیند

مهمان‌هایی از ۷۸ کشور به جشنواره جهانی فیلم فجر می‌آیند

معاون امور بین‌الملل جشنواره جهانی فیلم فجر توضیحاتی درباره تعداد فیلم‌ها و مهمانانی که در این دوره از جشنواره حضور دارند، ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم ‌فجر، امیر اسفندیاری معاون امور بین‌الملل این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر درباره فیلم‌ها و مهمانانی که در جشنواره امسال حضور دارند، توضیحاتی را ارائه داد. 

وی در ابتدا درباره تعداد فیلم‌های حاضر در جشنواره گفت: در جشنواره امسال بیش از ۱۳۰۰ فیلم توسط مشاوران دیده شده است که از بین آنها با نظر و انتخاب مستقیم دبیر جشنواره حدود ۱۲۰ فیلم برای بخش‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب می‌شود. 

معاون بین‌الملل جشنواره جهانی فیلم فجر ادامه داد: این فیلم‌ها برای ۱۲ بخش اصلی و جنبی جشنواره امسال که شامل سینمای سعادت، جلوه‌گاه شرق، جام جهان‌نما، نمایش فیلم‌های کلاسیک مرمت شده، ‌مستند زیر ذره‌بین، نمایش‌های ویژه (بهترین کشورها و دنیای ما)، فانوس خیال، زیتون های زخمی، مروری بر آثار سینمای ایتالیا، مروری بر آثار سینمای گرجستان، زنگ سینما و جشنواره فیلم کوتاه آلمان هستند، توسط آقای رضا میرکریمی انتخاب شده و به نمایش درمی‌آیند. 

اسفندیاری با اشاره به رشد تعداد کشورهای حاضر در جشنواره امسال تاکید کرد: در دوره قبلی جشنواره جهانی فیلم فجر مهمان‌هایی از ۶۶ کشور جهان داشتیم که این رقم امسال به ۷۸ کشور رسیده و همچنین امسال از ۴۵ کشور جهان فیلم‌های بلند و کوتاه در جشنواره حضور دارند. 

وی درباره مهمان‌های خارجی که امسال در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند، عنوان کرد: امسال بیش از ۳۰۰ مهمان خارجی خواهیم داشت که شامل مدیران و برنامه‌ریزان جشنواره‌های مختلف، خریداران فیلم، غرفه‌داران، فیلمسازان حاضر در بخش دارالفنون، داوران و مهمان‌های ویژه می‌شوند. 

معاون امور بین‌الملل جشنواره جهانی فیلم فجر تاکید کرد: مهمانان ویژه‌ای که امسال در سی و ششمین دوره جشنواره جهانی به ایران می‌آیند، برجسته و شناخته شده هستند که تاکنون نام اولیویه مگاتون کارگردان دو قسمت از فیلم سینمایی «ربوده شده»،  کارن شاخنازاروف تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان روس و توماس ماخ فیلمبردار آثار ورنر هرتزوگ اعلام شده و نام‌های دیگر نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. 

اسفندیاری در پایان صحبت‌هایش درباره ترکیب داوران بخش های مختلف توضیح داد: در جشنواره جهانی امسال در بخش بین‌الملل ۵ داور خارجی و ۲ داور ایرانی، در بخش جلوه‌گاه شرق ۴ داور خارجی و یک داور ایرانی، در بخش بین الادیان ۲ داور خارجی و یک داور ایرانی و در بخش جایزه نت‌پک ۲ داور خارجی و یک داور ایرانی حضور خواهند داشت. 

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4260477
فریبرز دارایی

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