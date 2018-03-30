به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، امیر اسفندیاری معاون امور بینالملل این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر درباره فیلمها و مهمانانی که در جشنواره امسال حضور دارند، توضیحاتی را ارائه داد.
وی در ابتدا درباره تعداد فیلمهای حاضر در جشنواره گفت: در جشنواره امسال بیش از ۱۳۰۰ فیلم توسط مشاوران دیده شده است که از بین آنها با نظر و انتخاب مستقیم دبیر جشنواره حدود ۱۲۰ فیلم برای بخشهای مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب میشود.
معاون بینالملل جشنواره جهانی فیلم فجر ادامه داد: این فیلمها برای ۱۲ بخش اصلی و جنبی جشنواره امسال که شامل سینمای سعادت، جلوهگاه شرق، جام جهاننما، نمایش فیلمهای کلاسیک مرمت شده، مستند زیر ذرهبین، نمایشهای ویژه (بهترین کشورها و دنیای ما)، فانوس خیال، زیتون های زخمی، مروری بر آثار سینمای ایتالیا، مروری بر آثار سینمای گرجستان، زنگ سینما و جشنواره فیلم کوتاه آلمان هستند، توسط آقای رضا میرکریمی انتخاب شده و به نمایش درمیآیند.
اسفندیاری با اشاره به رشد تعداد کشورهای حاضر در جشنواره امسال تاکید کرد: در دوره قبلی جشنواره جهانی فیلم فجر مهمانهایی از ۶۶ کشور جهان داشتیم که این رقم امسال به ۷۸ کشور رسیده و همچنین امسال از ۴۵ کشور جهان فیلمهای بلند و کوتاه در جشنواره حضور دارند.
وی درباره مهمانهای خارجی که امسال در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند، عنوان کرد: امسال بیش از ۳۰۰ مهمان خارجی خواهیم داشت که شامل مدیران و برنامهریزان جشنوارههای مختلف، خریداران فیلم، غرفهداران، فیلمسازان حاضر در بخش دارالفنون، داوران و مهمانهای ویژه میشوند.
معاون امور بینالملل جشنواره جهانی فیلم فجر تاکید کرد: مهمانان ویژهای که امسال در سی و ششمین دوره جشنواره جهانی به ایران میآیند، برجسته و شناخته شده هستند که تاکنون نام اولیویه مگاتون کارگردان دو قسمت از فیلم سینمایی «ربوده شده»، کارن شاخنازاروف تهیهکننده، نویسنده و کارگردان روس و توماس ماخ فیلمبردار آثار ورنر هرتزوگ اعلام شده و نامهای دیگر نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
اسفندیاری در پایان صحبتهایش درباره ترکیب داوران بخش های مختلف توضیح داد: در جشنواره جهانی امسال در بخش بینالملل ۵ داور خارجی و ۲ داور ایرانی، در بخش جلوهگاه شرق ۴ داور خارجی و یک داور ایرانی، در بخش بین الادیان ۲ داور خارجی و یک داور ایرانی و در بخش جایزه نتپک ۲ داور خارجی و یک داور ایرانی حضور خواهند داشت.
آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.
سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.
نظر شما