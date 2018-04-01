جهان اسلام پاسخ جنایت رژیم صهیونیستی را با اقدامات عملی بدهد

سردار رسول سنایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به کشتار اخیر فلسطینیان و مردم غزه توسط صهیونیست‌ها، گفت: این جنایات که در سالروز حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین صورت گرفت نشان دهنده وضعیت جدیدی است که صهیونیست ها با حمایت ترامپ و خیانت برخی از سران کشورهای اسلامی بویژه آل سعود انجام دادند.

وی افزود: حامیان قدس و فلسطین باید حتما واکنش نشان دهند. صهیونیست ها نباید به خودشان اجازه بدهند که به راحتی به مردم مظلوم فلسطین ظلم کنند. اوج جنایات صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی باعث شد این اقدام حتی از سوی سازمان ملل هم بی پاسخ نماند.

معاون سیاسی سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: انتظار می رود که هم جهان اسلام و هم جمهوری اسلامی واکنش منطقه ای نسبت به این جنایت داشته باشند. اعتراضات دیپلماتیک و پیگیری موضوع در محافل حقوق بشری تا اقدامات عملی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین حائز اهمیت است.

سردار سنایی راد تصریح کرد: نباید نادیده گرفت که این جنایت در شرایطی صورت می گیرد که آمریکائیها سیاست جابجایی سفارت خود را دنبال می کنند که این به نوعی کمک به رژیم صهیونیستی برای ادامه جنایت ها و اشغال قدس است که پیش از این با واکنش صریح جهان اسلام مواجه شد.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد افکار عمومی در جهان اسلام آمادگی لازم را برای همراهی با هر گونه سیاست اعتراضی با صهیونسیت ها دارد، افزود: همانگونه که پیش از این شاهد بودیم، در اعلام جابجایی سفارت آمریکا به قدس جهان اسلام به خروش آمد.

رژیم صهیونیستی امروز به حمایت آمریکا دلگرم است

سنایی راد جنایت اخیر در فلسطین را سبب ساز انسجام و اتحاد برای شکل گیری و تقویت انتفاضه مردمی دانست و گفت: این نوع جنایات مشروعیت اقداماتی مثل تسلیح سایر فلسطینی ها در کرانه باختری را فراهم می کند.

معاون سیاسی سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دست زدن به جنایت هایی از این قبیل مشروعیت دفاع و مقابله با جنایت صهیونیست ها برای فلسطینی ها را فراهم می کند و در این شرایط جهان اسلام باید اهتمام به خرج داده و پاسخ این جنایت ددمنشانه را با اقدامات عملی بدهد.

سردار سنایی راد ادامه داد: رژیم صهیونیستی امروز به حمایت آمریکا دلگرم است و از طرفی هم از ناحیه کشورهای منطقه به خصوص آنجایی که به نوعی ائتلاف وجود دارد و همراهی مثل آل سعود، بحرین و امارات دارد باعث پشت گرمی رژیم صهیونیستی شده است. البته وجود زخم های ناشی از گروه های تروریستی و تکفیری در جهان اسلام موجب می شود رژیم صهیونیستی به خود اجازه دهد که در سالگرد اعتراض به یک جنایت از سوی فلسطینی ها یک جنایت بزرگتری را بی آفرینند.

معاون سیاسی سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهارداشت: در دو روز گذشته بیش از ۲۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و اعتراضشان با مشت آهنین پاسخ داده شد. این نحوه اقدام برخی از رژیم های منطقه ای که خودشان در جنایت های مشابه علیه یمنی ها مشغول هستند در این جنایت اخیر علیه فلسطینی ها موثر بوده است.