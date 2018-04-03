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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۳۹

مسابقه کشتی پهلوانی روستای «خان‌آباد»

مسابقه کشتی پهلوانی روستای «خان‌آباد»

همدان - مسابقات کشتی پهلوانی با حضور مردم و مسئولان در روستای «خان‌آباد» همدان برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات کشتی پهلوانی با حضور مردم و مسئولان در روستای «خان‌آباد» همدان برگزار شد.

این مسابقات در آخرین نوروزگاه سال جاری عصر دوازدهم فروردین ماه در روستای «خان آباد» همدان برگزار شد.

کد مطلب 4261870

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