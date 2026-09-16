فرهنگ سازش زیربنای آرامش و امنیت پایدار کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی صبح چهارشنبه در همایش صبر استان کرمانشاه با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور اظهار کرد: فرهنگ گذشت، صلح و مدیریت اختلافات از متعالیترین فضایل انسانی و از راهبردهای کارآمد حکمرانی است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: سازش به معنای مصالحه در برابر قانون نیست، بلکه فرآیندی است که عدالت را با اخلاق پیوند میدهد و ظرفیتهای قانونی شوراهای حل اختلاف نیز بر این حقیقت گواهی میدهد که دستگاه عدالت زمانی به غایت خود میرسد که بخشی از پروندهها پیش از ورود به فرآیندهای طولانی دادرسی، در بستر جامعه و با تکیه بر سازوکارهای مدنی حلوفصل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به پیشینه استان در زمینه مدارا و میانجیگری تصریح کرد: کرمانشاه از سابقه درخشانی در این حوزه برخوردار است و سنت احترام به ریشسفیدان، معتمدان و افراد بانفوذ در ساختارهای اجتماعی و طایفهای، یک سرمایه اجتماعی ارزشمند به شمار میرود.
سلیمانی ادامه داد: مردم کرمانشاه همانگونه که در عرصه شجاعت و پایمردی در برابر ندای حق پیشگام بودهاند، در زمینه گذشت و اخلاق نیز دلهایی سرشار از رحمت دارند و نهادینه کردن این سنتهای ارزشمند در ساختار رسمی دادرسی، میتواند پیوند مبارکی میان ظرفیتهای بومی و مدنی با نظام قضایی ایجاد کند.
وی با اشاره به شکلگیری و گسترش ستاد صبر و بهرهگیری از ظرفیت صلحیاران گفت: فعالیت این مجموعه منشأ برکات چشمگیری برای کشور و استان بوده و میتواند به کاهش بار مراجع قضایی، حلوفصل پروندههای پیچیده با زبان مصلحت و رحمت و فراهم شدن فرصت بیشتر برای رسیدگی دقیقتر قضات به پروندههای سنگین کمک کند.
معاون استاندار کرمانشاه احیای حیات اجتماعی و نجات جان انسانها را از دیگر دستاوردهای فرهنگ صلح و سازش دانست و اظهار کرد: هر بار که با وساطت صلحیاران، اولیای دم از حق قصاص خود میگذرند، در واقع جامعه از بازتولید خشونت نجات پیدا میکند و زمینه برای بازگشت آرامش و زندگی دوباره فراهم میشود.
سلیمانی تقویت امنیت پایدار و همگرایی اجتماعی را از دیگر آثار توسعه فرهنگ سازش عنوان کرد و افزود: مدیریت مدنی اختلافات میتواند ضریب امنیت و امنیت روانی جامعه را افزایش دهد و احساس همبستگی و انسجام اجتماعی را بیش از پیش تقویت کند.
وی گفت: مجموعه استانداری و دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه، تقویت گفتمان سازش را زیربنای آرامش عمومی، امنیت سرمایهگذاری و توسعه پایدار استان میداند؛ چرا که استانی که در آن اختلافات با گفتوگو و مدارا حلوفصل شود، بستر امنتر و مطمئنتری برای رونق تولید، کارآفرینی و افزایش نشاط اجتماعی خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: استانداری خود را موظف و متعهد میداند در کنار دستگاه قضایی و ستاد صبر قرار گیرد و ظرفیتهای اجرایی استان را بیش از گذشته برای تقویت این رویکرد به کار گیرد.
سلیمانی در تشریح این ظرفیتها اظهار کرد: هماهنگی کامل فرمانداریها در سراسر استان برای تسهیل مأموریتهای صلحیاران و شوراهای حل اختلاف، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، رسانهای و نخبگانی برای نهادینه کردن فرهنگ گفتوگو و ارتقای سواد حقوقی جامعه و همچنین پشتیبانی از جایگاه معتمدان و بزرگان طوایف به عنوان سرمایههای ارزشمند همگرایی و آرامش، از مهمترین اقدامات در این زمینه خواهد بود.
وی در پایان از تلاشهای مسئولان قوه قضاییه و مرکز حل اختلاف کشور برای توسعه فرهنگ صلح و سازش قدردانی کرد.
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