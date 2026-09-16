حمایت از دانش آموزان نیازمند استان سمنان؛ خیران دست به کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در سالن جلسات آموزش و پرورش سمنان بر ضرورت تقویت فرهنگ نوع دوستی و نیکوکاری در میان دانشآموزان تاکید کرد و بیان داشت: توسعه همکاریهای مشترک با کمیته امداد برای زمینه سازی حمایت هدفمند از دانشآموزان و خانوادههای نیازمند در دستور کار است.
وی خواستار استمرار این اقدامات در طول سال تحصیلی شد و افزود: بازگشایی مدارس باید با آرامش، نشاط و امید همراه باشد و دانشآموزان بدون دغدغه و نگرانی، حضور در کلاسهای درس را تجربه کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: بخش قابل توجهی از جامعه هدف آموزش و پرورش و کمیته امداد مشترک است و دانشآموزان و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، بخشی از جامعه دانشآموزی استان را تشکیل میدهند؛ از این رو همکاری و همافزایی دو مجموعه میتواند نقش مؤثری در حمایت از این دانشآموزان داشته باشد.
شریفی با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان دو مجموعه خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این همکاری، توسعه فرهنگ نیکوکاری و نوعدوستی در میان دانشآموزان است و مشارکت دانشآموزان در کمک به همنوعان خود، حتی در قالب اهدای یک مداد، خودکار، لباس یا کتاب، میتواند در نهادینهسازی فرهنگ مشارکت و دستگیری از دیگران مؤثر باشد.
وی همکاری در حوزه خدمات مشاورهای را از دیگر زمینه های قابل توسعه دانست و خاطر نشان کرد: دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد در برخی موارد به خدمات مشاورهای نیاز دارند و با استفاده از ظرفیت مشاوران دو مجموعه میتوان متناسب با شرایط شهرستانها و مناطق، خدمات مشاورهای موثرتری را به این دانشآموزان ارائه کرد.
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