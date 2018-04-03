به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، یورن دانر منتقد، تهیه کننده، کارگردان و بازیگری که اصالت فنلاندی دارد، امسال در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر کارگاه تخصصی سینما برگزار می‌کند.

یورن یوهان دانر متولد پنجم فوریه ۱۹۳۳ در هِلسینکی فنلاند، نویسنده، کارگردان، بازیگر، تهیه‌کننده، سیاستمدار و موسس آرشیو فیلم فنلاند است. او که پدرش زبان‌شناسی با نام کای دانر بود برای مدت زمان‌های طولانی در سوئد زندگی و کار کرده و در بین تمام فعالیت‌هایش مثلاً رییس انستیتو فیلم سوئد بوده است. وی در ۱۹۷۹ نیز عضوی از هیات داوران بیست‌ و نهمین جشنواره فیلم برلین بود.

یورن دانر در سطح جهانی با تهیه‌کنندگی فیلم اینگمار برگمان یعنی «فانی و الکساندر» (۱۹۸۲) شناخته می‌شود؛ اثری که در سال ۱۹۸۴ در مجموع چهار تندیس طلایی از جمله اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان را به دست آورد و دانر را به تنها فنلاندی تا امروز بدل کرده که برنده جایزه آکادمی شده است. جالب این‌که رمان او با نام «پدر و پسر» یک سال بعد از آن موفق شد جایزه فنلاندیا را برنده شود تا او در زمینه ادبیات هم خودی نشان داده باشد.

دانر در طول سال‌هایی که پشت سر گذاشته است با احزاب سیاسی مختلفی همکاری داشته و به عنوان مثال در دوره‌های متفاوتی عضو پارلمان فنلاند و پارلمان اروپا بوده است. در باب روحیه جنگجوی او باید گفت که تا امروز با ۲ نوع سرطان هم مبارزه کرده و دوباره سلامتی خودش را بازیافته است.

یورن دانر در مقام نویسنده و کارگردان هم افتخارهای متعددی دارد و به عنوان نمونه در سال ۱۹۶۳ با فیلم «یکشنبه‌ای در ماه سپتامبر» به جشنواره فیلم ونیز راه پیدا کرد و جایزه بهترین اثر اول را برنده شد و سال بعد هم با «عشق ورزیدن» برای کسب شیر طلایی رقابت کرد.

موفقیت‌های او در مقام کارگردان صرفاً به اولین سال‌های فعالیتش محدود نمی‌شود و مثلاً در سال ۲۰۱۵ با درام زندگینامه‌ای Armi Alive! به بخش رقابتی جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو راه پیدا کرد.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.