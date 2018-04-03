هشدار «رائول» به رئال: یووه فصل گذشته بارسا را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رائول گونسالس، بازیکن سابق و اسطوره‎ای تیم فوتبال رئال مادرید در گفتگویی درباره بازی تیم سابقش مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان به بازیکنان هشدار داده است. او برای هشدار دادن به بازیکنان تیم سابقش اشاره کرده که یووه فصل گذشته بارسلونا را حذف کرده است.

رائول گفت: اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد این است که یوونتوس تیم بزرگی است و ما در فینال کاردیف شکستش دادیم اما این بار اوضاع متفاوت است. باید متمرکز باشیم، این را می‎دانیم که یووه تیم بزرگ و قدرتمندی است و بارسلونا را فصل گذشته حذف کرده است. این باید رفرنسی باشد که به ما هشدار دهد باید بیش از حد مراقب این بازی باشیم.

با تمام این توضیحات رائول به تیم سابقش اطمینان دارد. وی گفت: احساس و حال و هوای تیم خوب است. بازی مقابل پاری‌سن ژرمن به ما اعتماد به نفس خوبی داده است. می‎دانستیم که تیم فرانسوی هم تیم قدرتمندی است، اما تیم ما در سطح بالایی بود و توانستیم آن‌ها را شکست دهیم.