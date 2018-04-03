۱۳ روز هوای سالم برای اصفهان ثبت شد/میانگین شاخص کیفی ۵۳

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ از آغاز سال ۹۷ تا امروز ۱۴ فروردین ماه، ۱۳ روز هوای سالم برای اصفهان ثبت شد و تنها در روز شنبه چهارم فروردین ماه هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۱۱۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وی افزود: از سویی در روزهای ۹ تا ۱۱ فروردین در برخی ایستگاه‌های سنجش آلایندگی مانند چهارباغ خواجو و میدان احمدآباد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد اما به طور کلی میانگین شاخص در این روزها همانند دیگر روزهای سال ۹۷ در وضعیت سالم گزارش شده است.

هوای پاک در دو ایستگاه سنجش آلایندگی در اصفهان

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان با اشاره به کیفیت هوای امروز در ایستگاه‌های مختلف سنجش آلودگی سطح شهر ابراز داشت: شاخص کیفی آلودگی در میدان احمدآباد با ۴۳ و بزرگراه خرازی ۴۲ در وضعیت سالم ثبت شد و در خیابان پروین با ۶۲، استانداری ۶۳، چهارباغ خواجو ۵۸ و رودکی در وضعیت سالم گزارش شد.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب وضعیت کلی کیفی هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی ۵۳ در وضعیت سالم ثبت شد.

هوای سالم اصفهان در شهرستان‌های مختلف استان سالم گزارش شد

صادقیان با اشاره به کیفیت هوا در شهرستان‌های استان نیز گفت: شاخص کیفی هوا در خمینی شهر ۶۸، شاهین شهر و نجف‌آباد با ۷۵ در وضعیت سالم ثبت شده است و در مبارکه، کاشان و سجزی نیز سالم گزارش شد.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.