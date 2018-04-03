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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

با صدور پیامی؛

ظریف درگذشت همسر سابق نلسون ماندلا را تسلیت گفت

ظریف درگذشت همسر سابق نلسون ماندلا را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت خانم وینی ماندلا همرزم و همسر سابق نلسون ماندلا را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت خانم وینی ماندلا همسر سابق و هم رزم نلسون ماندلا را به دولت و ملت آفریقای جنوبی بویژه دوستداران و علاقه مندان به فکر و اندیشه ماندلا، تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی کرد. 

وزیر امور خارجه در این پیام با اشاره به سوابق طولانی مبارزاتی خانم وینی ماندلا بویژه حدود ۴ دهه همراهی و پایمردی این بانوی مبارز در به ثمر نشاندن مبارزات ضدآپارتاید و ضدتبعیض نژادی مردم آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا، بیان داشت: فقدان خانم وینی ماندلا نه تنها برای مردم آفریقای جنوبی و قاره آفریقا، بلکه برای تمام آنانی که در سرتاسر جهان فکر و اندیشه های ماندلا، الهام بخش آنها در مبارزات استقلال طلبانه و ضدتبعیض نژادی بوده است، ضایعه ای تاسف بار است.

کد مطلب 4262349
محمد مهدی ملکی

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