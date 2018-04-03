مدیر تامین برنامه شبکه کودک سیما منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه کودک، محمد سرشار مدیر شبکه کودک در حکم انتصاب پریسا گرجی مدیر جدید تامین برنامه شبکه کودک از وی خواسته است تا برای «شناسایی هوشمندانه برنامه‌های تولیدشده در خارج شبکه براساس اولویت های موضوعی منظومه تربیتی» برنامه‌ریزی کند و آثار غیرایرانی را با توجه به «پیش‌برد اهداف تربیتی منظومه صیرورت کودک، صیانت از زبان فارسی و افزایش تبادلات فرهنگی» آماده پخش کند و همزمان به فکر «کاهش حداکثری تعارضات فرهنگی» باشد.

«هدف‌گذاری برای رسیدن به کیفیت ۴k»، «مستندسازی و به‌ روزرسانی دانش سازمانی شبکه کودک در این عرصه» و «تعامل سازنده با دیگر مجموعه‌های برنامه‌ساز در خارج سازمان صدا و سیما» از دیگر انتظارات مدیر شبکه کودک از پریسا گرجی بوده که در این حکم آمده است.

پریسا گرجی دارای کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است و پیش از این تجارب کاری مانند مدیریت ارزیابی برنامه‌های سیمای ملی، مدیریت ارزیابی سیمای مراکز استانها، مسئولیت اداره تدوین سیاست های اداره‌ کل طرح و برنامه معاونت سیما، عضویت شورای سیاست‌گذاری کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما و ... را برعهده داشته است.