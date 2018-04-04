چوب تقسیم بندی های نامناسب حوزه های شهری بر خودروهای مردم گلستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محسن سلگی*: در روزهای ابتدایی سال ۹۷، زمانی که از دور برگردان «باطری سازی نور» و ۲ معبر ورودی و خروجی ۸ متری به طول ۲۰۰ متر محور «شهریار- آدران» به اتوبان تهران-ساوه که هر ۲ در محدوده شهرداری رباط کریم است، عبور می کردم، با خود اندیشیدم که از زمانی که همه به یاد داریم این معابر خاکی و پر از دست اندازهای ناشی از نامناسب بودن مسیر بوده، ۳۰ سال است که این معبر نیاز به آسفالت دارد، اما اقدامی نشده است.

سوال از آقای شهردار رباط کریم این است، که آیا ۳۰ سال برای آسفالت چنین معبر کوچکی کافی نیست؟

معبر دیگری که نیاز به رسیدگی دارد، اما چوب برخی بی تدبیریها را می خورد، ورود و خروجی زیر پل روگذر خط راه آهن سراسری در ابتدای شهر گلستان و در محدوده شهرهای رباط کریم و نسیم شهر است، از زمان شروع مجدد احداث پروژه پل در سه راه «آدران» و ترافیک ناشی از آن، برخی از مردم را مجبور به گذر از این ۲ معبر کرده است و خاکی بودن این معابر و چاله های آن آسیب بسیاری به خودروهای شهروندان وارد آورده و خواهد آورد.

گفته می شود اضلاع این پل محدوده سه شهر «گلستان» ، «رباط کریم» و «نسیم شهر» است و لذا هیچ کدام توجهی به این معابر ندارند.

این تقسیم بندی سبب ورود آسیب بسیاری به مردم شده، مسلم است که رباط کریم هیچ توجهی به این معابر و مردم منطقه نمی کند، چرا که مدیران این شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر رباط کریم، سالی یک بار هم از این محل عبور نمی کنند و هیچ شهروندی هم باور ندارد که این معابر جزو محدوده شهر رباط کریم باشد.

٣٠ سال است که شهرداری رباط کریم عوارض این محدوده را تمام و کمال می‌گیرد و ریالی هزینه نمی کند.

سوال دوم از مسئولان استانی است، آیا قرار نیست این مسئولان به تقسیم بندی غیرمنطقی و ناشی از بی تفاوتی ها و بی نظارتی ها و بی تدبیری ها پایان دهند و ضمن صدور دستورات اکید در رفع معضلات این معابر، از رنج بی دلیل مردم فقیر و محروم منطقه کاسته و برای اصلاح معقول حریم شهرهای مذکور، اقدام کنند؟!

* خبرنگار