تساوی ذوب آهن و الدحیل قطر در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن از ساعت ۱۸:۴۵ امروز سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف الدحیل قطر رفت که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن تیمش را با ترکیب رشید مظاهری، خالد شفیعی، محمد نژاد مهدی، حمید بوحمدان، میلاد فخرالدینی، قاسم حدادی فر، جئورجی، مرتضی تبریزی، محمدرضا حسینی، بختیار رحمانی و کی روش استنلی به زمین فرستاد.

بازیکنان ذوب آهن در نیمه نخست باوجود بهره بردن از حمایت هواداران در باز کردن دروازه الدحیل راه به جایی نبردند. در دقایق میانی این نیمه، دروازه بان تیم الدحیل در محوطه جریمه این تیم با پای خود ضربه محکمی به سینه محمدرضا حسینی بازیکن ذوب آهن زد ولی داور سریلانکایی این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.

ذوبی ها در دقایق پایانی نیمه اول هم فشار زیادی برای بازکردن دروازه الدحیل روی دروازه این تیم وارد کردند ولی این حملات بی نتیجه ماند.