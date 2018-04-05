زنده ماندن امیدهای پیکان برای کسب سهمیه آسیا در گروی پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابت های باشگاهی لیگ برتر با یک وقفه کوتاه آغاز میشود و در اولین روز این بازی‌ها، پیکان در آبادان به مصاف صنعت نفت می‌رود. شاگردان جلالی بعد از افت چند هفته‌ای بار دیگر به مسیر پیروزی های پی در پی بازگشتند طوریکه با ۴ پیروزی متوالی ۴۴ امتیازی شدند و به رده ۴ جدول رسیدند. حالا فشردگی امتیازات در بالای جدول به اندازه‌ای است که با یک امتیاز بالا و پایین هر تیمی می‌تواند چند پله صعود یا سقوط داشته باشد.

مجید جلالی که بعد از افتی سنگین بار دیگر تیمش را به جاده پیروزی برگردانده خوش ندارد نوار این پیروزی‌ها قطع شود چون در این صورت ممکن است بار دیگر دوران افت این تیم آغاز شود.

پیکان می‌تواند در هفته بیست و هفتم در بهترین حالت به رده دوم جدول برسد یا در بدترین حالت به رده هفتم جدول سقوط نماید.

برنامه بازی‌های هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷

* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران- ورزشگاه تختی آبادان- ساعت ۱۹

داوران:علی صفایی ؛ کمک‌ها: هادی طوسی - حامد صفایی - علیرضا حیدرپناه، ناظر: رسول فروغی

جمعه ۱۷ فروردین ۹۷

* استقلال خوزستان - گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۱۷

داوران: سیدمهدی سیدعلی ؛ کمک‌ها: تورج عیوض محمدی -حسن انتظاری - وحید صالحی، ناظر: محمدرضا فلاح

* سایپا تهران - نفت تهران - ورزشگاه پاس قوامین تهران- ساعت ۱۷

داوران: علیرضا فغانی؛ کمک‌ها: محمدرضا منصوری- سجاد طوری – ناصر جنگی، ناظر: حسن کامرانی فر

* استقلال تهران - سیاه جامگان مشهد - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۸:۵۵

داوران: حسین زرگر؛ کمک‌ها:آرمان اسعدی - بابک عباسقلی زاده - کمیل غلامی، ناظر: حسین نجاتی

* پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان - ورزشگاه تختی جم بوشهر - ساعت ۱۹

داوران: کوپال ناظمی؛ کمک‌ها: علیرضا ایلدروم – محمد عطایی – علی میرغفاری، ناظر: سعید بطحایی

شنبه ۱۸ فروردین ۹۷

* پدیده خراسان - پرسپولیس - ورزشگاه ثامن مشهد - ساعت ۱۷

داوران: بیژن حیدری؛ کمک‌ها:محمدرضا ابوالفضلی - سعید علی نژادیان - شاهو اصلانی ناظر: حاتم بک پور

* ذوب آهن اصفهان - سپیدرود رشت - ورزشگاه فولادشهر اصفهان- ساعت ۱۷

داوران: محمدحسین زاهدی فر ؛ کمک‌ها: حسن یوسفی – محمد هاشمی نسب – ابوالفضل گرجی ناظر: علیرضا کهوری

* تراکتورسازی تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت ۱۸

داوران: وحید کاظمی؛ کمک‌ها:علی میرزابیگی - علی اکبر نوری -علی احمدی ناظر: ابوطالب طاهریان