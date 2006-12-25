پوشش بیمه اتکایی برای واحدهای بزرگ صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، بیمه نامه آتش سوزی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در استان یزد (با سرمایه حدود یک هزار و 882 میلیارد و 468 میلیون ریال) در برابر خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار و زلزله زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در تاریخ 29 آذر 1385 با پیشنهاد ارائه پوشش اتکایی این بیمه نامه، با سرمایه مازاد بر حد قرارداد واگذاری موافقت کرد.

نوروزکهزادی همچنین در 22 آذر امسال با پوشش بیمه اتکایی واحدهای مختلف شرکت فولاد خوزستان مستقر در اهواز ، (با سرمایه کل حدود سه هزار 915 میلیارد و 536 میلیون ریال) موافقت کرد.

صنعت بیمه کشور این واحد ها را در برابر خطرات آتش سوزی صاعقه وانفجار تحت پوشش بیمه قرار داده است.