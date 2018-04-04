راه های ساده حفظ سلامت و تندرستی را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، حفظ سلامت و تندرستی بدن نقش مهمی در زندگی دارد، اما برنامه های فشرده زندگی در دنیای کنونی موجب شده مردم از اهمیت آن غافل شوند. با این حال هر فرد می تواند با انجام برخی کارهای ساده به حفظ سلامت و تناسب اندام خود کمک کند. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.

داشتن خواب کافی

خواب کافی برای حفظ سلامت و تندرستی ضروری است. کمبود خواب به شدت بر سلامت جسمی و روانی تاثیر می گذارد.

چکاپ منظم سلامت

انجام چکاپ های منظم سالانه شما را از سلامت بدن تان مطمئن می کند. انجام چکاپ منظم مفید است چراکه در صورت نیاز به توجه به یک مسئله می توان به موقع آن را متوجه شد و با پزشک مشورت کرد.

داشتن یک رژیم غذایی متعادل سالم

مصرف میوه و سبزیجات تازه و غلات کامل به حفظ سلامت و تندرستی کمک می کند. باید یک رژیم غذایی متعادل داشت و از پرخوری پرهیز کرد. رژیم غذایی باید شامل منابع کم چرب پروتئین نظیر مرغ، ماهی، پنیر سویا و حبوبات باشد.

نوشیدن آب به مقدار کافی

نوشیدن کافی آب به حفظ رطوبت بدن کمک کرده و برای سلامت بدن ضروری است. آب یک پاک کننده طبیعی برای اعضاء بدن و سیستم گوارش ماست.

استرس نداشته باشید

استرس به بدن آسیب می رساند و می تواند موجب بروز انواع مشکلات از جمله مشکل قلبی و مشکلات گوارشی شود. برای دوری از استرس بهترین شیوه پیاده روی است.