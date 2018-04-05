تلویزیون در نوروز ۹۷ بیش از ۸۳ درصد مخاطب داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما در تهران و ۳۲ شهر کشور نشان میدهد تلاش شبکههای تلویزیونی و عوامل تولید سریالها و برنامههای ترکیبی برای نوروز ۹۷ یکی از پربیننده ترین نوروزها را برای رسانه ملی رقم زده است به طوری که میزان بینندگان تلویزیون در هفته اول نوروز امسال، ۸۳/۴ درصد بوده است.
بر اساس این نظرسنجی سریالهای نوروزی ۸۰/۶ درصد و برنامههای ویژه تحویل سال ۶۶/۳ درصد بیننده داشته و سایر برنامههای تلویزیونی پخش شده در این ایام هم ۷۹ درصد بیننده به خود اختصاص داده است.
از میان ۱۲ برنامه شاخص بررسی شده در هفته اول نوروز ۹۷، که در ساعات منتهی به تحویل سال از شبکه های مختلف سیما پخش شده است، برنامههای بهار نارنج، دورهمی، یک یک و اینک بهار با میانگین میزان رضایت ۸۵ درصدی مخاطب به ترتیب از بیشترین درصد بیننده برخوردار بودهاند و اجرای احسان علیخانی و مهران مدیری بیشترین رضایت مخاطبان را در پی داشته است.
بر این اساس ۷۵ درصد از بینندگان تلویزیون در این نظرسنجی، رضایتی بیش از ۹۲ درصد از سریال «پایتخت۵» داشتهاند و سری دوم مجموعه «دیوار به دیوار»، مجموعه «کلاه قرمزی»، «تعطیلات رویایی» و «هیأت مدیره» در مجموع با کسب رضایتی بیش از ۷۵ درصد به ترتیب در ردههای بعدی از نظر تعداد مخاطبان قرار دارند.
علاقه مندان به برنامه های سرگرمی تلویزیون، از میان تولیدات ویژه نوروز امسال، بیشترین اقبال را به برنامه دورهمی نشان دادند. به طوری که این برنامه توانست ۶۸/۵درصد بیننده و ۹۵ درصد رضایت مخاطب را به خود اختصاص دهد.
براساس این نظرسنجی، ویژه برنامه های تحویل سال شبکههای ماهوارهای فارسی زبان نیز ۲۰ درصد مخاطب داشته است.
در سه سال گذشته بیش از ۲۶۰ شبکه ماهواره ای فارسی زبان با هدف جذب مخاطبان داخل کشور راهاندازی شده است.
گفتنی است رسانه ملی امسال در کنار نظر سنجیهای علمی مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان، جشنواره بزرگی در قالب مسابقه میان مخاطبان رادیو و تلویزیون در یازده بخش از طریق USSD(#۱۶۲*) و پیام رسان سروش برگزارکرده است که تا ۲۵ فروردین ، مبعث پیامبر گرامی اسلام ادامه دارد و در آن مردم میتوانند با آراء مستقیم خود بهترینهای نوروز را انتخاب کنند.
بر این اساس تا به امروز بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار رای از سوی مردم به برنامههای مختلف این یازده بخش اختصاص یافته است و در روز مبعث به مخاطبان و برنامههای برگزیده جوایزی ویژه اهدا خواهد شد.
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