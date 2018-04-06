عسلویه مظلوم واقع شده است/ لزوم مقابله با قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس بحرینی در نماز جمعه امروز عسلویه با اشاره به میلاد حضرت علی (ع) و ایام اعتکاف اظهار داشت: از معتکفین عزیز تشکر می‌کنم؛ خداوند این توشه‌ای که اندوختند را حفظ کنند. از همه دست اندرکارانی که به معتکفین خدمت‌رسانی کردند نیز سپاسگزاریم.

وی به اهمیت ولایت علی ابن ابی طالب (ع) اشاره کرد و افزود: اعتکاف با ولادت آن حضرت شروع شد. اعتکاف بدون ولایت ارزشی ندارد. ولایت علی (ع) دژ محکمی است و دژی محکم‌تر از ولایت نیست.

امام جمعه موقت عسلویه به اظهارات اخیر ولیعهد عربستان اشاره کرد و ادامه داد: اخیرا این شاهزاده نادان گفته است ما با ایران مشکل ایدئولوژی داریم؛ درست گفته است زیرا ایدئولوژی ما از اهل بیت(ع) است و ایدئولوژی او که وهابیت است از انگلیس است. ما از نعمت ولایت برخورداریم و آنها نعمت نفت دارند. ما پیرو حضرت علی(ع) و ایمان آن حضرت بر زمین و آسمان‌ها می‌چربد و سنگین‌تر است. دشمنان حق دارند در برابر این عظمت بایستند. اینها جنایت می‌کنند شیعه و سنی را می‌کشند و اسرائیل غاصب را به رسمیت می‌شناسند.

در حق مردم عسلویه ظلم شد

بحرینی در خطبه دوم سالروز شهادت شهید آوینی را گرامی داشت و بیان کرد: این شهید عزیز و اهل قلم زحمت کشیدند و روایت فتح را از خود به یادگار گذاشت.

امام جمعه موقت عسلویه سالروز شهادت صیاد شیرازی را گرامی داشت و اضافه کرد: این انسان بزرگوار فرمانده‌ای شجاع و با ایمان بود. تمام وجودشان ایمان و عبادت بود و لیاقت شهادت داشتند. دشمنان در جبهه نتوانستند او را به شهادت برساند و منافقین پس از دفاع مقدس او را ترور کردند و ما را از شخصیت ایشان محروم کردند.

بحرینی خطاب به استاندار بوشهر گفت: از استاندار بوشهر می‌خواهیم که به عسلویه برسید. سهل انگاری‌هایی که دیگران انجام دادند از آن جلوگیری کنید. در حق ما مردم عسلویه ظلم شده است.

ادارات بی روح و ناقص است

وی تاکید کرد: چهارسال است که اینجا شهرستان شده اما ما نقشی از شهرستان نمی‌بینیم ادارات ناقص است. باید ادارات اینجا ویژه باشد. ادارات بی روح و ناقص است. اینها دلسوز نیستند و اگر دلسوز بودند فکری برای ما می کردند و مشکلات را حل می‌کردند.

امام جمعه موقت عسلویه خطاب به نماینده مجلس هم گفت: مگر ما جزء ملت ایران نیستیم؛ تا کی باید برای یک کار جزئی اداری برویم کنگان. از شما می‌خواهم با مردم هم‌درد باشید.

وی تصریح کرد: همین مردم شما را به صندلی مجلس رساندند. این مردم عسلویه به شما رای دادند. اگر رای مردم عسلویه نبود شما به مجلس نمی‌رفتید. تلاش کنید ادارات استقرار پیدا کند. استاندار هم بررسی کنند نواقص را برطرف کنند و به داد مردم برسند.

لزوم مقابله با قاچاق

حجت‌الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری امام جمعه دیلم نیز در خطبه‌های امروز نماز جمعه دیلم پس از توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی درسخنانی ضمن عرض تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)، ایشان را مظهرحلم و صبر و بردباری معرفی کرد.

امام جمعه دیلم درخطبه دوم با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در حرم رضوی و شعار سال اظهار داشت: رهبرانقلاب در ۱۰ سال گذشته مرتب شعار سال را به مسائل اقتصاد مقاومتی اختصاص داده‌اند و با نگاه جامع اقتصادی به مردم معرفی کردند.

حسینی بوشهری بیان کرد: امروز تمام تلاش دشمنان برای برهم زدن اولویت‌های نظام است که اینها می‌خواهند منابع ما راه به سمت اولویت‌های اصلی پیدا نکنند.

وی بیان کرد: وقتی رهبر انقلاب می فرماید حمایت از کالای ایرانی منظور فقط کالا نیست؛ منظور حمایت از خانواده ایرانی، کارگر ایرانی، سرمایه گذار ایرانی، تولید ملی، اقتصاد ملی است و باید سعی کنیم چالش‌ها را پشت سر بگذاریم و به ندای رهبر انقلاب لبیک بگویم.

مشکلات اشتغال حل شود

امام جمعه دیلم تصریح کرد: تولیدگنندگان نقش به سزایی در شعار سال دارند؛ مردم امروز کالای با کیفیت می خواهند. کالای خوب می خواهند. تولیدکنندگان باید کیفیت را بالا ببرند تا مردم راضی باشند و به سوی کالای خارجی نروند. اگر کالای ایرانی کیفیت داشته باشد، مردم خودشان به سوی کالای ایرانی می روند.

وی به موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: قاچاق کالا باید کاهش پیدا کند؛ رقم قاچاق امروز ۱۲ ملیارد ددلاراست. اگر ما دلار را ۴۸۰۰ در نظربگیریم سالانه ۵۷ میلیارد تومان قاچاق وارد کشور می‌شود.

امام جمعه دیلم در خصوص جشن‌های نوروزی گفت: مردم به شادی و جشن نیاز دارند ولی نه به هر قیمتی؛ مردم ما مسلمان هستند. کشور ما این همه شهید،جانباز، شیمایی نداده است که این بساط لهو و لعب در کشور گسترش پیدا کند.

اولویت امروز مردم این جشن‌ها نیست. اولویت امروز مردم مبارزه با رانت خواری، رشوه، بیکاری و تورم است. به جایی این جشن‌ها به شعار سال مقام معظم رهبری گوش بدهیم و به تولید داخلی کشور توجه کنیم.