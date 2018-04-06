۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

روسها اعلام کردند؛

تروریستها به دنبال حمله شیمیایی در درعا هستند

منابع روسی از تلاش جبهه النصره و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه برای حمله با گاز شیمیایی کلر در درعا و متهم کردن دولت سوریه در این زمینه پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع روسی از تلاش جبهه النصره و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه برای حمله با گاز شیمیایی کلر در درعا و متهم کردن دولت سوریه در این زمینه پرده برداشتند.

یوری یوتوشنکو رئیس مرکز روسی برای برقراری آشتی در سوریه وابسته به وزارت دفاع روسیه گفت: بر اساس شواهدی که از افراد مسلح احرار الشام به دست آمده، گروههای مسلح در جنوب سوریه آماده اقدامات تحریک آمیز از جمله استفاده از مواد سمی می شوند.

وی افزود که تروریستهای جبهه النصره و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه به دنبال حمله شیمیایی با گاز کلر در شهر درعا در جنوب سوریه و برخی مناطق دیگر هستند.

به گفته وی، تروریستها به دنبال این هستند که دولت سوریه را مسئول قلمداد کنند و از سویی نقض آتش بس در درعا را توجیه کنند.

