به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر یکشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کمآبی که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، بر ضرورت تشدید اقدامات برای مقابله با برداشتهای غیرمجاز از منابع آب تأکید کرد.
وی اظهار کرد: چاههای غیرمجاز تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی و توسعه پایدار استان هستند و دستگاههای متولی باید در اجرای برنامه انسداد این چاهها مشارکت فعال داشته باشند.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: استان در زمینه انسداد چاههای غیرمجاز عملکرد قابل توجهی داشته و طی سال گذشته با همکاری دستگاههای مسئول، یک هزار و ۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.
نجفی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز ۴۷۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که این میزان اقدام، قابل تقدیر است و ضرورت تداوم همکاری دستگاههای متولی را نشان میدهد.
وی با اشاره به برنامه انسداد چاههای غیرمجاز در سال جاری تصریح کرد: این برنامه پس از جمعبندی کارشناسی و تعامل با وزارت نیرو در زمینه چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و صرفهجویی ناشی از اصلاح و تعدیل نهایی خواهد شد و برای تحقق آن با تمام توان تلاش میشود.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاهیان برای حل چالشهای حوزه آب و انرژی تأکید کرد و گفت: حل چالش کمآبی و ناترازی انرژی بدون همراهی اساتید دانشگاه امکانپذیر نیست و تلاش میکنیم زمینه حضور بیشتر آنها در کارگروههای مرتبط فراهم شود.
در ادامه این نشست، موضوع ابلاغ تکلیف اصلاحی طرح تعادلبخشی برای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و اعضای کارگروه درباره ابعاد مختلف آن به تبادل نظر پرداختند.
همچنین گزارشی از میزان پیشرفت اقدامات مربوط به طرح احیا و تعادلبخشی ارائه و دلایل نبود اقدام مؤثر در زمینه انسداد چاههای غیرمجاز در سال جاری مورد آسیبشناسی قرار گرفت.
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