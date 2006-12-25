متن منثور داستان ویس و رامین منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، " داستان ویس و رامین " برگردانی به نثر از منظومه ویس و رامین سروده فخر الدین اسعد گرگانی به کوشش رحمت الله جباری در 120 صفحه ، شمارگان 1100 نسخه و با بهای 1250 تومان در قطع رقعی از سوی نشر حریر وارد پیشخوان کتابفروشی ها شد .

در منظومه ویس و رامین ، عشق به گونه ای ساده و طبیعی و همچنین شور و شوق جوانی و هوس های ایام پیری جلوه گر می شود .

داستان ویس و رامین یک پیشگفتار ، مقدمه ای در معرفی فخر الدین اسعد گرگانی سراینده منظومه اصلی ، اصل داستان ویس و رامین ، بررسی شخصیت های داستان ویس و رامین و در پایان هم ماخد و مراجع مولف معرفی شده اند .

در این کتاب در معرفی فخر الدین اسعد گرگانی می خوانیم : وی از جمله داستان سرایان بزرگ ایران است که در نیمه اول قرن پنجم می زیسته . دوره شاعری او با دوران پادشاهی سلطان " ابوطالب طغرل بیک سلجوقی " متقارن بود و شاید در اواخر دوره همین پادشاه بعد از سال 446 هجری وفات یافته باشد . اثر معروف او منظومه " ویس و رامین " است که بین سالهای 445 تا 446 هجری پس از ترجمه از زبان پهلوی به نظم پارسی در آمده است .

موضوع این منظومه یک داستان کهن ایرانی است که دردوره ملوک الطوایفی اشکانیان اتفاق می افتد . دردوره اشکانیان اصول و مبانی طبقاتی درجامعه ایرانی حکمفرما بود و رژیم فئودالی پادشاهان پارت مبتنی برقدرت هفت خانواده بزرگ ازجمله اشکانیان اداره می شد . داستان " ویس و رامین " درچنین اجتماعی با حکومت طبقاتی و با نظربه تسامح و تساهل دراداره اموراعتقادی و مذهبی ، روی می دهد و توسط نویسنده ای گمنام روایت می شود .

خواننده این داستان خواننده دوهزارسال پیش را درنظرمی آورد که درباراشکانیان چگونه اداره می شد .