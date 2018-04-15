آغاز ثبت طرح مستند روی سایت مرکز گسترش از اول اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی عنوان کرد: تهیه‌کنندگان و مستندسازان سینمای ایران از روز اول اردیبهشت‌ماه ۹۷ فرصت دارند که طرح فیلم مستند جدید خود را روی وب‌سایت «مرکز» به نشانی www.defc.ir ثبت کرده و در انتظار ارایه آن در شورای مستند این مجموعه باشند.

صفاجو تاکید کرد که مدت زمان پذیرش طرح‌های جدید مستندسازان محدود بوده و بستگی به تعداد طرح‌های ثبت شده روی سایت مرکز در این بازه‌ زمانی دارد.

وی درباره شرایط عمومی ارایه‌دهندگان طرح مستند نیز توضیح داد: از آنجایی که مرکز گسترش در زمینه‌ تهیه و تولید آثار مستند حرفه‌ای فعالیت می‌کند، عضویت در انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند، ساخت حداقل ۳ اثر مستند به نمایش درآمده در مجامع رسمی یا کسب جایزه از جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی از شرایط اصلی تهیه‌کننده یا مستندسازی است که قصد همکاری با این مرکز را دارد.

صفاجو اظهار کرد: ارایه خلاصه طرح در ۱۵۰ کلمه، پیش‌بینی برآورد کلی طرح، زمان اجرای پروژه، سابقه موضوع طرح، قابلیت نمایش طرح پس از تولید در جشنواره‌ها، سینماها (اکران عمومی)، نمایش خانگی، تلویزیون و پاسخ به سه سوال محوری برای بررسی دقیق‌تر طرح‌ها در شورای مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ۴۰۰ کلمه از اهم مواردی است که مستندسازان می‌بایست به دقت نسبت به تکمیل موارد یادشده روی سایت اقدام کنند.

وی سه سوال مطروحه را به این شرح عنوان کرد:

۱) مساله اصلی فیلم چیست و چه سوالی را دنبال می‌کند؟

۲) ساختار تصویری و شیوه روایت فیلم چگونه است؟ (توضیح شخصیت و صحنه)

۳) عناصر جذاب و ساختار دراماتیک فیلم کدامند؟

مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تاکید کرد: از کارگردانان سینمای مستند تنها یک طرح پذیرفته می‌شود، اما تهیه‌کنندگان می‌توانند چند طرح با قید نام مستندسازان مختلف روی سایت ثبت کنند.

صفاجو در پایان گفت: در سال ۹۷ گرایش مرکز گسترش به تهیه و تولید مستندهایی است که پتانسیل عرضه در بازارهای جهانی را دارند؛ لذا در این دوره بیشتر طرح‌هایی مورد توجه قرار خواهند گرفت که ویژگی یادشده را دارا باشند.