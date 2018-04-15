به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی یکشنبه‌شب در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر اظهار داشت: فعال سازی شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر امر بسیار مهم و ارزشمندی است و امروز خوشحالم که متولیان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان برای تحقق این مهم عزمی جزم دارند.

وی افزود: شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر سال ۸۲ تشکیل شد و یکی دو سالی هم فعال بود که در این مدت کوتاه در هم افزایی و هم پوشانی در امر اطلاع رسانی تاثیرگذار بود.

وی افزود: امیدوارم با استفاده از ظرفیت و پتانسیل روابط عمومی ادارات استان بتوانیم بار دیگر در فعال سازی شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر گامی موثر برداریم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: بدون تردید فعال‌سازی این شورا سبب می‌شود که مسیر اطلاع رسانی و خبردهی را با کیفیت بیشتر و مطلوب تر ادامه دهیم و خدمات گسترده دولت را به اطلاع مردم برسانیم.

کاظمی به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و یادآور شد: بخش عمده‌ای از این قانون به روابط عمومی‌ها برمی‌گردد و از روابط عمومی ادارات و نهادهای استان انتظار داریم با دقت و حساسیت در اجرای این قانون اهتمام ورزند.

وی با بیان اینکه جریان شفاف اطلاع رسانی اعتقاد دولت است تصریح کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم اعتماد لازم را به اخبار داشته باشند و شفافیت در اطلاع رسانی گامی مهم در این راستا است.

کاظمی ابراز داشت: اطلاعات مورد نیاز مردم باید با سهولت در اختیار مردم باشد و مدیران و متولیان امور باید در این راستا اهتمام جدی داشته باشند.

وی از تولید بیش از هزار و ۵۰۰ خبر و گزارش تصویری توسط روابط عمومی استانداری بوشهر در سال ۹۶ خبر داد و گفت: در سال گذشته در مجموع بیش از یک هزار و ۵۴۰ خبر و گزارش تصویری توسط اداره کل روابط عمومی استانداری تولید و علاوه بر انتشار در پورتال استانداری، در رسانه های مختلف و سایت ها و فضای مجازی منتشر شده است.

وی با اشاره به سفر وزرا و مقامات به استان افزود: سال گذشته بیش از ۴۰ نفر از وزرا و مقامات ارشد کشوری به استان بوشهر سفر کردند که در انعکاس مطلوب و پوشش خبری این سفرها، روابط عمومی دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها همکاری بسیار خوبی داشتند.

در این نشست تعدادی از مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان نیز نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.