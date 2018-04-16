پوستر جهانی «آستیگمات» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر جهانی فیلم «آستیگمات» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجیدرضا مصطفوی در آستانه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر با طراحی احسان برآبادی رونمایی شد.

«آستیگمات» به قلم مشترک پیام کرمی و مصطفوی به نگارش درآمده است.

این فیلم قرار است برای اولین بار در بخش مسابقه «جلوه گاه شرق» جشنواره جهانی فیلم فجر به طور رسمی رونمایی شود و عرضه و پخش جهانی «آستیگمات» به عهده محمد اطبایی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «یه روده راست تو شکمش نیست، یادت رفته تو چشممون زل میزد دروغ می گفت. اون برگرده همه را عاصی می کنه ... .»

مهتاب نصیرپور، محسن کیایی، باران کوثری، هادی حجازی فر، حسین پاکدل، سیامک صفری، بهنوش بختیاری، حسام محمودی، محمد شاکری و نیکی کریمی بازیگران این فیلم هستند.

سی‌ و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.