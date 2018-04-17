ارتش ارتقاء توان رزمی وهم افزایی با نیروهای مسلح را شتاب داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن ۲۹ فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با تبریک و تهنیت این روز به آحاد فرماندهان، مدیران و رزمندگان قوی و مقتدر ارتشی و خانواده‌های معظم آنان تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران تحت تعالیم و تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) با محور قرار دادن رویکرد تحولی و انقلابی، "ارتقاء توان و آمادگی های رزمی و تعالی معنوی و بصیرتی، تأمین عزتمندانه نیازهای معیشتی کارکنان و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح" را شتاب بخشیده و آنها را راهبردهای قطعی و مأموریت تعطیل ناپذیر خود تلقی کرده و در این راه مبارک فرصتی را از دست نخواهد داد.

متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از حماسه آفرینی های نیروی زمینی آجا را به آحاد فرماندهان، مدیران و رزمندگان قوی و مقتدر ارتشی و خانواده‌های معظم آنان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

تصمیم راهبردی و سرنوشت‌ساز معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در حفظ و تقویت ارتش به انقلاب و مردم پیوسته، برابر ندای شیطانی ضد انقلاب و مزدوران داخلی استکبار جهانی مبنی بر "انحلال ارتش" که در پیام تاریخی حضرت روح الله (ره) در حمایت از ارتش در ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ رقم خورد، با گذشت حدود ۴ دهه، همچنان یادآور لحظه شکوهمند شکل‌گیری اتصال شور انگیزه و اراده ارتشیان غیور با اقیانوس بیکران ملت ایران برای دفاع از کیان انقلاب و نظام اسلامی و صیانت از "استقلال" و "تمامیت ارضی" کشور و در حقیقت پذیرش "هویت" این سازمان در آن شرایط است.

اینک با پاسداشت آن رویداد مبارک و درشرایط خطیر زمانی که امواج خروشان انقلاب اسلامی و نفوذ و توسعه گفتمان آن در منطقه غرب آسیا بلکه فراتر از آن، دستاورد های قرون اخیر استکبار جهانی به خطر افتاده است و با خاموش شدن فتنه خلافت خودخوانده داعش و طرح های تجزیه طلبانه در شمال عراق، به صدا درآمدن ناقوس شکست نهایی تروریسم تکفیری برابر جبهه مقاومت اسلامی، فصل نوینی فراروی امت اسلامی به ویژه ملت عظیم الشأن ایران گشوده است، از ارتش انقلابی جمهوری اسلامی جز این انتظار نمی‌رود که همچنان هم راستا و هم افزا با سایر نیروهای مسلح کشور با رصد و پایش همه جانبه تحرکات منطقه ای و پیرامونی دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی، لحظه‌ای از آمادگی های لازم برای ارتقای توان پاسخگویی به تهدیدات جبهه دشمن و تقویت بازدارندگی دفاعی میهن عزیز، درنگ و غفلت نکنند.

بی تردید تهدیدهای نظامی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در عصر حاضر و در مقایسه با گذشته، از تفاوت‌هایی برخوردار شده که لازم است الگوی پاسخ دهی به تهدیدات از سوی نیروهای مسلح نیز در چهارچوب بازدارندگی جدید و متناسب با این تفاوت ها به گونه‌ای سیّال و متناسب در دستور کار قرار داشته باشد.

"ارتش غیور" و "سپاه سلحشور" به عنوان "بازوان پرتوان دفاعی" و "مشت آهنین" ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی که با نصرت الهی، "محاسبه ناپذیری" چگونگی پاسخگویی خود به تهدید و تعرض عملی محتمل را به واقعیت غیرقابل انکار اردوگاه دشمنان تبدیل کرده اند، اجازه نخواهند داد در غوغای عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی امپراطوری رسانه‌ای نظام سلطه صهیونیسم، راهبرد مقاومت هوشمندانه که دستورکار ملی مردم و انقلاب اسلامی است، تحت تأثیر اندیشه های شیطانی و ماجراجویانه آمریکا و متحدان غربی - عربی کاخ سفید آسیب ببیند.

در این رهگذر رجاء واثق داریم ارتش جمهوری اسلامی ایران که مدال "ارتش حزب الله" و "ارتش متدین" را از امامین انقلاب اسلامی دریافت کرده‌اند، تحت تعالیم و تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) با محور قرار دادن رویکرد تحولی و انقلابی، "ارتقاء توان و آمادگی های رزمی و تعالی معنوی و بصیرتی، تأمین عزتمندانه نیازهای معیشتی کارکنان و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح" را به پشتیبانی ذخیره عظیم نیروی انسانی کارآمد و مومن و نیز تجربیات ارزشمند دفاع مقدس شتاب بخشیده و آنها را راهبردهای قطعی و مأموریت تعطیل ناپذیر خود تلقی کرده و در این راه مبارک با استعانت از حیّ قادر فرصتی را از دست نخواهد داد.

در پایان با تعظیم به مقام شامخ شهیدان گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت مجاهدت های ماندگار حماسی و تحسین‌برانگیز همه ارتشیان عزیز که جلوه‌ای از درخشش فزاینده نیروهای مسلح در تضمین امنیت و آرامش کم نظیر در پهنه میهن اسلامی و فراهم سازی بستر ها برای رشد عناصر قدرت و پیشرفت کشور را تبلور بخشیده اند، استمرار توفیق و سربلندی همگان تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر (عج) و فرامین و منویات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) را آرزومندم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری