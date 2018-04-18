رضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این که ذوب آهن هم بعنوان سومین تیم ایرانی از گروه مقدماتی‌اش صعود کرد بسیار خوشحالم. حضور سه تیم ایرانی بین ۸ تیم برتر قاره آسیا اتفاق خوبی است که برای فوتبال ایران افتاده است. اما به حکم قرعه لااقل یکی از این دو تیم نمی‌توانند به جمع ۸ تیم برتر آسیا برسند.

کاپیتان سابق آبی پوشان اظهار داشت: برخی از هواداران از برخورد ذوب آهن به استقلال خوشحال هستند و خوش بینانه از الان این تیم را راه یافته به مرحله بعد می‌دانند. در صورتی که عبور از سد ذوب آهن کار ساده‌ای نیست. به هیچ وجه نبایداین تیم را ذست کم گرفت. آن هم در یک چنین بازی سختی در آسیا. همانطور که می‌دانید عملکرد ذوب آهن در لیگ برتر هم از استقلال بهتر است. پس این تیم اصلا حریف ساده‌ای نیست.

وی افزود: حتی به نظر من شاید اگر استقلال در مرحله بعدی با تیمی مثل لوکوموتیو تاشکند بازی می‌کرد کاری ساده تر داشت. اما ذوب آهن حریفی بسیار سر سخت مقابل استقلال است و نباید از الان یک پیروزی برای این بازی کنار گذاشت.

مدافع سابق استقلال که با حضور در سه فینال جام باشگاه های آسیا دارای رکورد جالبی در این زمینه است ادامه داد: اگر از زاویه دیگری به برخورد استقلال و ذوب آهن در این مسابقات نگاه کنیم می‌توان گفت این رویداد یک ایراد دارد و آن هم این است که حتما یکی از تیم های ایرانی در این مرحله حذف می‌شود و یک حسن دارد و آن هم این است که حتما یک تیم ایرانی به جمع ۸ تیم برتر آسیا راه می یابد. من بعنوان یک استقلالی و پیشکسوت این باشگاه امیدوارم این اتفاق برای استقلال افتاده و قرعه صعود به نام این تیم در بیاید.

حسن زاده ادامه داد: در گیر و دار این رقابت‌های آسیایی استقلالی‌ها نباید از بازی‌های باقی مانده در لیگ و از آن مهمتر از فینال جام حذفی غفلت کنند. شفر باید یک بازی شطرنج گونه و سه جانبه را برای ادامه کارش طراحی کند. اهمیت دیدار با پیکان در لیگ برتر و دیدار با خونه به خونه در فینال جام حذفی کمتر از دیدار با ذوب آهن در آسیا نیست و غفلت از این بازی‌ها می تواند پشیمانی به بار بیاورد.